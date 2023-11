Congo-Kinshasa: Je pleure pour le Congo, pays bien-aimé

C'est le matin que je pleure. Les larmes coulent avant même que j'aie fini de lire les histoires, envoyées dans ma boîte mail à travers les alertes de Google. Les histoires parlent de la guerre dans les provinces orientales du Congo. Le reportage est saisissant et terrifiant. Les histoires parlent d'un holocauste mis en œuvre si progressivement que la plupart des Américains n'en auront jamais entendu parler une fois qu'il prendra fin. Certains Congolais meurent de blessures atroces infligées par des assassins rémunérés ; d'autres meurent de maladies dont la propagation pourrait être stoppée si les milices armées étrangères laissaient les médecins congolais les soigner ; et puis il y a les quelque vingt-cinq millions de Congolais qui meurent de faim, déplacés de leurs maisons par la violence constante.

Je me rends compte que les jeunes Américains qui ont lu - et lisent quotidiennement sur ce conflit - ont l'esprit fermé à l'incroyable beauté et à la richesse de mon Congo bien-aimé. Et je me souviens que la même chose est arrivée à leurs parents, qui, en tant que jeunes adultes, ont été confrontés à une saga irrésistiblement sinistre de "colonialistes contre libérateurs, capitalistes contre communistes", le tout agrémenté des histoires intrigantes meurtrières de palais par des personnages hauts en couleur comme Moïse Tshombe.

Je me demande combien de journalistes qui couvrent la guerre à l'Est du Congo, où se concentrent les violences meurtrières, prendront un jour le temps de découvrir des endroits comme Kishishe ou Rutshuru.

Je veux qu'ils le fassent. Ils en ont besoin.

Ils doivent écrire des histoires sur les gens ordinaires qui, malgré la guerre, les souffrances et les privations inimaginables, n'ont jamais cessé de contribuer de manière désintéressée pour la vie de leurs compatriotes congolais.

Ils doivent venir témoigner et écrire sur l'un des génocides les plus graves et les plus silencieux perpétré par les troupes étrangères sous le couvert du M23 pour provoquer des troubles civils et voler des ressources minières qui finissent dans les gadgets électroniques et les voitures éclectiques.

Ils doivent dire au peuple américain que lorsque l'un des 100 millions de Congolais exprime son point de vue sur l'orientation de sa Nation, il peut le faire en sachant que la liberté de la presse et la liberté d'expression sont garanties par la Constitution. Ils doivent témoigner du fait qu'aucun Congolais n'est actuellement en prison pour avoir dit la vérité au pouvoir.

Ils devraient venir découvrir par eux-mêmes comment quinze millions de Congolais ont trouvé le moyen de vivre en paix dans la capitale, Kinshasa - une ville prévue pour en accueillir moins d'un million. Comprendre le courage qu'il faut pour surmonter les coûts humains liés à la rareté des services essentiels dont les régimes passés leur ont privés.

Je voudrais emmener ces journalistes voir les écoles dans la province du Kwango qui offrent une éducation gratuite à tous les enfants à travers tout le pays, les centres de santé dans 2.190 hôpitaux à travers le pays où les patients bénéficient d'une assurance maladie financée par leur Gouvernement.

Et je me demande si ces journalistes prendront le temps d'observer et de rendre compte, alors que le peuple congolais vote librement aux élections prévues en décembre 2023.

Récemment, je me suis joint à d'autres membres d'un groupe d'Américains congolais pour réaffirmer, dans les termes les plus forts possibles, notre engagement à raconter l'histoire de d'un Congo nouveau d'une manière compréhensible et véridique.

Même si nous pouvons encore espérer que les journalistes du Congo pourront s'éloigner de la guerre dans les provinces de l'Est et offrir une perspective plus large, il incombe à notre groupe de protéger notre Congo bien-aimé des reportages faux et diffamatoires.

*Dina Kanyinda, une Congolaise-Américaine de 35 ans vivant à Charlotte. Elle est doctorante en Santé publique et membre du Forum des Intellectuels Congolais de l'Etranger (FICE)