Congo-Kinshasa: Léopards - Quatre joueurs absents du stage d'Espagne signent leur retour en sélection

Les Léopards de la RDC

Le sélectionneur-manager des Léopards de la République Démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a publié jeudi 02 novembre, la liste de 26 joueurs sélectionnés pour les deux premiers matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Parmi ces joueurs, 24 ont pris part au dernier stage d'Espagne, où ils ont livré deux matches amicaux respectivement contre la Nouvelle-Zélande (1-1) et l'Angola (0-0). Les quatre autres pourtant absents, signent leur retour dans la tanière des Léopards.

Il s'agit de Dieumerci Mukoko Amale (FC Chornomorots/Ukraine) qui prend la place de Dylan Batubinsika (Saint Etienne France) ; Vital Nsimba (Bordeaux/France) qui remplace d'Arthur Masuaku (Betikas/Turquie) ; Glody Lilepo Makiadi (Valenciennes/France) s'invite à la place de William Balikwisha (Standard de Liège Belgique) ; et enfin, Yoane Wissa (Brontford/Angletere) qui a été préféré en lieu et place de Ben Malango Ngita (Qatar SC). Visiblement, une forte concurrence règne ce dernier temps au sein de cette équipe des Léopards. Le technicien français qui est en train petit-à-petit de gagner son pari en termes de management, dispose en ce jour, d'une série de bon joueurs, tous actifs et prêts pour la compétition. Il faudrait donc être physiquement au point pour mériter désormais l'équipe nationale.

Dans les perches faut-il signaler, un nouvel élément s'est ajouté. Il s'agit de l'ancien gardien de l'équipe de France de moins de 23 ans, Dimitry Bertaud, né d'un père Français et d'une mère congolaise, mais qui a opté définitivement pour la RDC comme sa nationalité sportive. Il trouve deux autres coéquipiers qui évoluent à ce poste au sein de l'équipe nationale, à savoir : Lionel Mpasi de Rodez AF et Baggio Siadio du TP Mazembe, sans oublier Joël Kiassumbwa qui ne s'est pas encore remis de ses blessures.

RDC-Mauritanie, puis Soudan-RDC

Les Léopards commencent cette campagne qualificative à la prochaine Coupe du monde, le 15 novembre contre les Mourabitounes de la Mauritanie, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. Puis quatre jours plus tard, ils iront jouer les Crocodiles du Nil du Soudan non pas à Khartoum, mais plutôt à Benghazi, en Libye, au stade des Martyrs du Benina.

Deux matches très importants pour Sébastien Desabre et ses poulains qui doivent impérativement gagner pour d'abord briser la série de trois matches sans victoire, puis se positionner déjà au classement avant d'affronter le Sénégal dans cette campagne, et enfin, se mettre en confiance pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui démarre au mois de janvier.

Ci-après, la liste de 26 joueurs retenus :

Gardiens

1. Dimitry Bertaud (Montpellier/France),

2. Lionel Mpasi (Rodez/France),

3. Baggio Siadi (TP Mazembe/RDC),

Défenseur :

4. Chancel Mbemba (Olympique de Marseille/France),

5. Rocky Bushiri (Hibernian FC/Ecosse),

6. Mukoko Amale (FC Chornomorots Odossa, Ukraine)

7. Henock Inonga (Simba/Tanzanie),

8. Vital Nsimba (Bordeaux, France)

9. Brian Bayeye (Ascoli/Italie),

10. Joris Kayembe (Watford FC/Angleterre),

11. Gédéon Kalulu (Lorient/France);

Milieux :

12. Samuel Moutoussamy (Nantes/France),

13. Edo Kayembe (Genk/Belgique),

14. Aaron Tshibola (Hatta/Emirats arabe Unis),

15. Charles Pickel (Crémonese),

16. Grady Diangana (West Bromwich/Angleterre),

17. Glody Lilepo (Valenciennes, France)

18. Gaël Kakuta (Amiens/France),

Attaquants :

19. Cédric Bakambu (Garataray/Turquie),

20. Théo Bongonda (Spartak Moscou/Turquie),

21. Yoana Wissa (Brontford, Angletere)

22. Simon Banza (Sporting Braga/Italie),

23. Jackson Muleka (Betikas/Turquie),

24. Fiston Mayele (Pyramide FC/Égypte),

25. Meschack Elia (Young Boys/Suisse),

26. Silas Katompa (Sttugart/Allemagne).