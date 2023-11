Congo-Brazzaville: Environnement - Le prix «Champions de la Terre 2023 » récompense les initiatives de lutte contre la pollution plastique

Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) a annoncé, le 30 octobre, les noms des récipiendaires du prix « Champions de la Terre 2023 ». Une maire, une fondation à but non lucratif, une initiative gouvernementale, une entreprise sociale et un conseil de recherche ont été choisis pour leurs solutions innovantes et les mesures transformatrices mises en œuvre pour lutter contre la pollution plastique.

Depuis sa création en 2005, le prix annuel « Champions de la Terre » a été décerné à des pionnières et pionniers à l'avant-garde des efforts de protection de l'humanité et de la planète. Il s'agit de la plus haute distinction environnementale décernée par les Nations unies. En comptant les cinq champions de cette année, le prix a récompensé 116 lauréats : 27 dirigeants mondiaux, 70 personnes et 19 organisations.

Le PNUE a reçu un nombre record de 2500 propositions pour ce cycle, marquant ainsi la troisième année consécutive où les désignations ont atteint un niveau record. « La pollution plastique est un aspect très préoccupant de la triple crise planétaire. Pour le bien de notre santé et de notre planète, nous devons mettre fin à la pollution plastique. Il ne faudra rien de moins qu'une transformation complète pour réduire la quantité de plastique produite et éliminer les plastiques à usage unique afin de passer à des systèmes de réutilisation ainsi qu'à des solutions de remplaçant qui nous permettront d'éviter les conséquences environnementales et sociales néfastes dont nous sommes témoins », a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE.

Les Champions de la terre 2023 sont :

La Maire de Quezon City (Philippines), Josefina Belmonte, récompensée dans la catégorie « Leadership en matière de politiques », mène une série de mesures environnementales et sociales grâce à un ensemble de politiques visant à lutter contre la crise climatique, à mettre fin à la pollution plastique et à rendre l'enclave urbaine plus verte. Ses initiatives comprennent l'interdiction des plastiques à usage unique, un programme de reprise de déchets plastiques, des stations de recharge pour les produits de première nécessité et la promotion d'une politique mondiale forte en matière de plastiques.

La Fondation Ellen MacArthur (Royaume-Uni), récompensée dans la catégorie « Inspiration et action », a joué un rôle de premier plan dans l'intégration d'une approche fondée sur le cycle de vie, y compris pour les matières plastiques. La fondation a publié des rapports et établi des réseaux de décideurs des secteurs privé et public, ainsi que du monde universitaire, afin de développer des initiatives et des solutions basées sur le cycle de vie pour lutter contre la crise climatique, la perte de biodiversité, la pollution plastique, etc. La fondation est à la tête de l'engagement mondial pour une nouvelle économie des plastiques en collaboration avec le PNUE.

Blue Circle (Chine), cette entreprise récompensée dans la catégorie « Vision entrepreneuriale », utilise la technologie blockchain et l'internet pour suivre et surveiller le cycle de vie complet de la pollution plastique, de la collecte à la régénération, à la refabrication et à la revente. L'entreprise a collecté plus de 10700 tonnes de débris marins, ce qui en fait le plus grand programme de gestion des déchets plastiques marins de Chine.

José Manuel Moller (Chili), également récompensé dans la catégorie « Vision entrepreneuriale », est le fondateur d' »Algramo », une entreprise sociale dont l'objectif est de fournir des services de recharge qui réduisent la pollution plastique et réduisent le coût des produits de première nécessité. Ce dernier oeuvre également à la prévention, à la réduction et à la gestion durable des déchets en tant que vice-président du Conseil consultatif de personnalités éminentes des Nations unies sur le thème « Zéro déchet », une initiative lancée en mars 2023.

Le Council for Scientific and Industrial Research (Afrique du Sud), récompensé dans la catégorie Science et innovation, recourt à des technologies de pointe et des recherches multidisciplinaires pour mettre au point des innovations destinées à lutter contre la pollution plastique et d'autres problèmes. Le centre est pionnier dans les domaines de l'identification d'alternatives durables aux plastiques conventionnels, dans la création d'opportunités pour la fabrication locale et le développement économique, et dans les tests de biodégradabilité des plastiques.

Le plastique a transformé notre vie quotidienne et a apporté de nombreux avantages à la société. Cependant, l'humanité produit actuellement environ 430 millions de tonnes de plastique chaque année, dont les deux tiers se transforment rapidement en déchets. La dépendance à l'égard des plastiques à courte durée de vie a créé ce que les experts appellent un cauchemar environnemental. Chaque année, jusqu'à 23 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent dans les écosystèmes aquatiques, polluant les lacs, les rivières et les océans.

Les émissions associées à la production, à l'utilisation et à l'élimination des plastiques conventionnels à base de combustibles fossiles pourraient représenter près d'un cinquième des émissions mondiales de gaz à effet de serre dans le cadre des objectifs les plus ambitieux de l'Accord de Paris sur le changement climatique. Les substances chimiques contenues dans les plastiques peuvent également causer des problèmes de santé chez l'être humain.

Pour combattre la pollution plastique, les experts affirment que l'humanité doit réduire et éliminer les plastiques inutiles et problématiques, trouver des solutions de remplacement écologiques à ces matériaux, développer des modèles innovants de réutilisation des plastiques et adopter ce que l'on appelle une approche de la pollution plastique fondée sur l'ensemble du cycle de vie.