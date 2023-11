Afrique: Distinction - Alvie Mouzita remporte le prix Mila du livre francophone en Côte d'Ivoire

En marge du rendez-vous culturel Meeting international du livre et des arts associés (Mila), cette année, le prix Mila du livre francophone 2023 a été décerné à l'écrivain congolais Alvie Mouzita à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire.

Grâce à son recueil de poèmes intitulé Chants pour une fleur, paru aux Éditions Essaim Plumes en mars 2023, Alvie Mouzita, écrivain congolais et professeur d'Anglais évoluant dans différents établissements de Brazzaville, né à Mindouli, dans le Département du Pool, a décroché, le 26 octobre 2023 à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, le prix Mila du livre francophone de la sixième édition.

Ce prix, à participation gratuite, ouvert à toute nationalité, à tout âge, et à tous les genres littéraires, à l'exception de la littérature pour enfant, vise à susciter la création littéraire et à révéler de nouveaux talents. Il récompense un écrivain dont le talent littéraire est prometteur. Les participants à cette édition n'ont été soumis à aucun thème. En revanche, il leur a été demandé de présenter des oeuvres témoignant d'une bonne qualité littéraire. Le jury a été présidé par l'écrivain et critique littéraire Ivoirien Érick Digbé et composé de journalistes, enseignants des lettres et amis du livre, sa décision étant sans appel.

Il sied de renchérir que l'oeuvre d'Alvie Mouzita, d'une poésie sacrée et sensible et d'un lyrisme aussi profond, récompensée au Mila, connaît jusqu'ici un succès monumental. Il regorge certains titres avec lesquels ce poète, ayant une exigence particulière du langage poétique, a été plusieurs fois primé à l'international, à l'instar du Grand Prix du poème francophone 2023 initié par la Société des poètes français.

En dehors de cette splendide oeuvre et de son coup d'essai littéraire, Vendeurs d'émotions, paru en 2022 aux Éditions Renaissance africaine, ce poète a aussi participé à plusieurs projets littéraires dont cinq ouvrages collectifs à l'échelle internationale, à savoir Anthology of New Best African Poets (2021), Dialoguer en poésie (2022), Baiser d'une mère, Cantilènes funèbres, Intrinsèques et Dialoguer en poésie (2023).

Notons également qu'Alvie Mouzita est un homme de culture sans frontières. Il milite surtout pour l'africanité, c'est-à-dire la valorisation de la culture africaine en tous ses états, et met principalement l'accent sur l'innovation, car d'elle, selon lui, viendra le progrès suivant le paradigme africain. Cependant, avec cette énième distinction, qui d'ailleurs a intensifié sa visibilité, le jeune prodige de la littérature congolaise se positionne d'ores et déjà comme l'un des successeurs majeurs des légendes de son pays.

Cet événement est une initiative de Qoiqoo Communication, soutenue par le ministère de la Culture et de la Francophonie, par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, et par la Communauté Abel.