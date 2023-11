Afrique: Kaolack - Soutien au peuple palestinien - Médina Baye se mobilise

Les chefs religieux, imans, guides spirituels, disciples du Cheikh et autres dignitaires de la cité religieuse de Médina Baye se sont fortement mobilisés, le mercredi 1er novembre, à l'esplanade dudit quartier pour exprimer leur soutien et la solidarité sans faille qu'ils ont toujours manifestée vis-à-vis du peuple palestinien. Cette rencontre à laquelle participaient certains ressortissants palestiniens en résidence au Sénégal et d'autres membres des différents corps diplomatiques de pays arabes était en effet une opportunité pour la famille de Baye Niasse de rappeler les liens et autres relations étroites que le sceau de la « Fayda Al Tidianya » a toujours entretenu avec la Palestine et son peuple en particulier. Et ceci depuis l'invasion israélienne de cette région au lendemain de la seconde guerre mondiale.

Au-delà des prières formulées par chaque orateur, il était aussi occasion, dans ce rassemblement, de dénoncer cette occupation abusive des terres palestiniennes par Israël, qui accroît de jour en jour, avec le soutien des grandes puissances du monde dont les Etats-Unis. Mais de demander également à Israël d'arrêter le massacre et les importants dégâts sur la bande de Gaza qui est restée 27 jours sans électricité, ni eau encore moins de téléphone. Au moment où, relativement au bilan du massacre, 11.000 personnes dont 4000 femmes et enfants ont péri du fait des bombardements. Et ce sans compter les milliers de personnes qui ont tourné le dos à tout ce qu'elles possédaient chez elles, pour fuir les combats.

Pour le représentant de l'Ambassade de la Palestine au Sénégal, le consul général Iman Darwich, « beaucoup de citoyens du monde disent que la Palestine n'aime pas le peuple juif. Un jugement faux », selon le représentant diplomatique palestinien car, dit-il « au moment où l'Allemagne s'évertuait à extrémiser le peuple juif, la Palestine a figuré dans l'élite des pays arabes qui protégeaient les juifs. Ce qui se justifie aujourd'hui dans certains pays du monde arabe comme en Egypte où vivent plus de 200.000 juifs ».

Emboîtant ainsi le pas à la communauté de Médina Baye, dans cette marche pour la paix et l'arrêt immédiat des hostilités sur la bande de Gaza, le consul général de l'Ambassade de la Palestine a invité le camp adverse à arrêter ses agressions. Sauf que, pour lui, Israël doit prendre l'exemple du Sénégal. Un pays où musulmans, chrétiens et toutes les religions représentées cohabitent ensemble et vivent paisiblement dans une parfaite harmonie.