Afrique: Éducation - Dorlane Ibouanga admise au concours de la FSSA à 16 ans

Le 23 novembre 2023, Dorlane Princesse Ibouanga totalisera ses 16 ans. Cette jeune bachelière qui a obtenu son bac C cette année avec mention jubile de joie à l'idée de faire partie des rangs de la Faculté des sciences de la santé (FSSA). Un rêve qu'elle caresse depuis son enfance et qui s'apprête à prendre forme.

« Avoir 15 ans en terminale ressemble à tout sauf à un long fleuve tranquille. S'intégrer dans une classe où les gens te considèrent comme leurs petites sœurs et non une collègue demande de la patience et de la ténacité mais, comme j'avais un objectif, satisfaire à mon examen, je me suis battue bec et ongles et au final j'ai obtenu mon bac avec mention », explique sereinement Dorlane qui est consciente que la vie nécessite des sacrifices. « On ne vit pas dans un monde des Bisounours, il faut travailler dur, ne pas perdre ses valeurs en route pour atteindre ses objectifs », a fait savoir cette dernière bien que timide mais avec un caractère bien trempé. « Mon objectif est de finir mes études à 23 ans et faire autre chose. Ce qui est sûr, je ne ferme aucune porte », a laissé entendre Dorlane.

Aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années. Un dicton qui résume bien le parcours de Dorlane qui est digne d'un rallye. A 15 ans, âge où certains enfants s'apprêtent à présenter leur brevet d'études du premier cycle (BEPC), Dorlane vient d'être admise à la FSSA. Une victoire qu'elle dédie à ses parents et son pasteur avec qui elle discute fréquemment car la jeune fille est aussi passionnée de lecture. « Je prends des livres dans la bibliothèque du pasteur, la lecture m'aide à me détendre et à voyager dans des contrées nouvelles », avance Dorlane.

%

Son parcours extraordinaire est une belle revanche de vie pour son père Donatien Ibouanga qui voulait être médecin mais a dû finalement se lancer dans le bâtiment par manque de soutien. « Dorlane a toujours été en avance par rapport à d'autres enfants de sa classe, c'est pourquoi elle a sauté plusieurs classes pour pouvoir trouver sa place », a fait savoir le père qui retient difficillement sa joie « Quand j'ai eu les résultats du bac, j'avais l'impression d'avoir eu un trophée et la totale satisfaction c'est son admission à la FSSA, car ça n'a pas été facile. Sa reussite résulte de sa volonté, son travail, de sa passion et aussi de notre soutien, car les parents devraient plus s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants et bien sûr leur apprendre la crainte de Dieu », a indiqué monsieur Ibouanga.

Passionnée de lecture, Dorlane se sent pourtant mieux dans les études scientifiques où elle se donne corps et âme et réussit avec bio rendant son entourage fier. « J'ai eu Dorlane à l'ecole de dimanche, c'est une étoile, elle comprend très vite et s'exprime vraiment bien. Elle mérite des encouragements du gouvernement car elle fait partie de l'élite de demain et puis c'est ce genre de projet que l'on devait soutenir », a confié un moniteur de l'école de dimanche. En effet, Dorlane a gravi les échelons à la vitesse de l'éclair. « J'aime apprendre, découvrir et faire découvrir à mon entourage, dans ce sens apprendre pour moi est devenu comme un jeu plus qu'une contrainte », a souligné Dorlane dont le rêve de porter la blouse blanche va bientôt se concrétiser. Enfin, sa réussite est d'autant plus remarquable qu'elle a fait ses études au lycée Chaminade, dans un établissement public qui pour beaucoup de parents a perdu sa renommée.