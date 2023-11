Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Arlette Nianga exhorte les femmes à oser davantage

Le 28 octobre dernier, dans l'enceinte de l'hôtel Saphir à Brazzaville, Arlette Simone Nianga, CEO de Simonéa, a eu un temps d'échanges avec la gent féminine autour du thème « La femme congolaise et l'entrepreneuriat ».

Encourager la femme à sortir de sa zone de confort dans l'ambition de faire valoir le génie qui sommeille en elle, tel était le but ultime de cette master-class animée par Arlette Nianga. Durant ce temps de partage, elle a développé plusieurs points en lien avec la thématique principale : Comment choisir, maitriser et lancer son activité ; Trouver des sources de financement ; La confiance en soi ; Savoir s'entourer ; Être un bon leader.

«Entreprendre c'est répondre à un besoin, c'est être la solution à un problème autour de soi. Tout commence par la vision. Souvent, on se dit que ce sont les finances qui bloquent alors qu'il y a des gens qui ont lancé leurs entreprises avec des sommes banales. N'attendez pas d'avoir de gros portefeuilles pour entreprendre. La clé de cette aventure, c'est la confiance en soi. Aujourd'hui, je vous encourage à ne plus laisser la peur vous paralyser », a déclaré au cours des échanges Arlette Nianga.

Pour une meilleure compréhension du thème, la conférencière a non seulement déroulé son exposé mais elle a aussi procédé à des démonstrations et à une participation du public à travers des exercices pratiques. « J'ai beaucoup apprécié cette conférence qui met en lumière le fait que l'entrepreneuriat n'est pas un secteur inaccessible aux femmes. Alors c'est à nous d'oser prendre les choses en main et de lancer des entreprises compétitives au niveau international. Par ailleurs, il faut créer des synergies entre entrepreneurs afin de s'entraider et pourquoi pas, construire un idéal économique avec l'apport de la femme », a confié Sarah Adoua, l'une des participantes.

%

Arlette Nianga a profité de cette rencontre pour faire un témoignage sur sa vie d'entrepreneure qui est le fruit de plusieurs efforts. Depuis juillet 2022, cette Congolaise basée en France évolue dans la fabrication et la vente de produits cosmétiques à base d'ingrédients naturels comme le karité, l'argan, etc. Une gamme de ses produits Simonéa, notamment des savons et crème liquides teintées, était en exposition-vente le 23 octobre dernier. En parallèle, elle a accordé une consultation gratuite à quelques participantes en vue d'un diagnostic de l'état de la peau de leurs visages.

« Bien qu'il n'y ait pas eu le monde attendu, je suis déjà contente pour celles qui ont participé à cette master-class. Le message essentiel à travers cette conférence, c'est de toujours encourager la femme congolaise à entreprendre, de ne pas avoir peur et de se lancer. Si la personne ne se sent pas prête, qu'elle côtoie les personnes qui pourraient la pousser à le faire, à condition que ça ne soit pas forcé », a laissé entendre Arlette Nianga dont la prochaine destination est Bruxelles pour un temps de partage semblable avec les femmes.

Pour l'entrepreneure congolaise, cette master-class n'est qu'un début. A l'avenir, elle entend multiplier ce genre de rendez-vous dans son pays natal afin d'éveiller les consciences et encourager plus d'une femme à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat où elle a toute sa place.