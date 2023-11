Sénégal: Gendarmerie nationale - Le Sénégal vise 35.000 hommes

Le président de la République, Macky Sall, a indiqué hier, jeudi 2 novembre, que l'objectif visé à travers le renforcement des effectifs de la Gendarmerie nationale, est d'arriver à 35.000 hommes à l'horizon 2025. Il inaugurait l'Etat-major du Haut commandement de la Gendarmerie nationale et Direction de la Justice militaire.

Le président de la République, Macky Sall, milite pour le renforcement de l'effectif de la Gendarmerie nationale. «Je soutiens la vision du renforcement des effectifs de la Gendarmerie, pour atteindre trente-cinq mille (35.000) hommes et femmes à l'horizon 2025 et l'atteinte de vos objectifs pour l'horizon 2035. C'est la demande sécuritaire même qui nous l'impose ; et nous ne devons pas nous méprendre. Les périls vont s'accroitre et se complexifier, exigeant en conséquence une mise à jour continue des effectifs, équipements et méthodes opérationnelles», a-t-il dit hier, jeudi 2 novembre 2023, à l'inauguration de l'Etat-major du Haut-Commandement de la Gendarmerie nationale et Direction de la Justice militaire.

Par ailleurs, le président de la République trouve que, «nous vivons au quotidien la montée des périls : le terrorisme, le trafic de drogues, la piraterie maritime, la pêche illicite, non déclarée et non réglementaire, la cybercriminalité, les réseaux d'émigration clandestine et j'en passe. S'y ajoute le phénomène mondial des usages malveillants des réseaux sociaux, nouvelles formes de perturbation de l'ordre public et de déstabilisation nationale». De ce fait, estime-t-il, «la montée en puissance de nos Forces de défense et de sécurité s'impose en permanence. Elle doit être vigoureuse pour garder une prédominance sur les défis, et agile pour s'adapter à toutes les circonstances». C'est le sens dit-il, «des importants investissements que nous avons consentis depuis plus d'une décennie pour le renforcement des capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité».

%

Parallèlement, selon Macky Sall, «la Gendarmerie a vu ses effectifs tripler en douze ans ; ce qui lui permet aujourd'hui d'opérer un maillage complet du territoire national». Ainsi, dit-il, «la Gendarmerie territoriale dispose désormais de neuf (09) Légions, six (06) Sections de recherches, vingt-cinq (25) Compagnies et cent-quatre-vingt-quinze (195) Brigades. Quant à la Gendarmerie mobile, elle compte aujourd'hui soixante (60) Escadrons de manoeuvre pleinement opérationnels, soit : Dix-huit (18) Escadrons répartis en Groupements mobiles et Groupements blindés au sein de la Légion de gendarmerie d'intervention (LGI) ; et quarante-deux (42) Escadrons de surveillance et d'intervention répartis sur l'étendue du territoire national».

Macky Sall a aussi salué la réalisation du musée de la Gendarmerie. En cours de travaux, une fois achevé, «il devra être à la fois la mémoire de la Gendarmerie et un pôle d'attraction ouvert à la population, aux jeunes, élèves et étudiants en particulier, afin de contribuer à l'éducation au civisme et à la citoyenneté, voire susciter des vocations», a dit Macky Sall. Parlant du nouvel Etat-major du Haut-Commandement inauguré hier, Macky Sall dit qu'il s'inscrit dans cette dynamique de montée en puissance.