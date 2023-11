Congo-Brazzaville: Littérature - La caravane du livre reprend sa route

interview

« Rapprochons le livre et le théâtre des populations » est le thème de la 3e édition de la caravane du livre et du théâtre qui se tiendra du 8 au 30 novembre à Brazzaville, dans le Kouilou, le Niari, la Bouenza, le Pool et à l'international à Paris, en France. Entretien avec Emma Mireille Opa-Elion, promotrice de ce rendez-vous dédié à la promotion des écrivains congolais auprès des jeunes.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Pourquoi la 3e édition de la caravane du livre et du théâtre met-elle en avant les oeuvres de Sylvain Mbemba, Jean-Baptiste Tati Loutard et Henri Lopes ?

Emma Mireille Opa-Elion (E.M.O.E.) : Il faut d'abord rappeler le principe même de cette caravane : c'est la diffusion du livre. Et derrière les ouvrages se trouvent les écrivains sans lesquels les oeuvres littéraires n'existeraient pas. Nous ne pouvons pas parler du livre sans parler de leurs auteurs. La caravane veut faire découvrir aux enfants les oeuvres des grands noms de la littérature congolaise et les inciter à la lecture pour en faire des futurs écrivains. Ce choix, tout à fait subjectif, ne tient pas compte d'un ordre quelconque.

L.D.B.C. : Pourquoi le choix de Paris pour la tournée internationale ?

E.M.O.E. : La destination Paris n'est pas un choix, mais elle s'est imposée à nous au regard du succès de la première et la deuxième édition. Certains partenaires ont été attirés par la noblesse de l'action. C'est ainsi que la caravane est invitée au forum de Paris pour la paix.

%

L.D.B.C. : A l'ère du tout numérique, est ce que le livre physique a encore sa place ?

E.M.O.E. : L'objectif de la caravane est justement de favoriser le partage du savoir par la distribution des livres, et la création des bibliothèques dans les écoles pour inviter la population à aimer la lecture et le théâtre. Notre autre but est de faciliter la réinsertion sociale des jeunes.

L.D.B.C. : Quel bilan faites-vous des éditions précédentes ?

E.M.O.E. : La première édition a eu lieu en 2021 dans les départements de Pointe-Noire, du Niari, de la Bouenza, du Pool et à Brazzaville. Nous avons monté et réhabilité 11 bibliothèques, fait les représentations théâtrales de trois auteurs, à savoir Denis Sassou N'Guesso, Henry Djombo, et moi-même. En 2022, pour la deuxième édition, nous avons sillonné la Likouala, la Sangha, la Cuvette où Sony Labou Tansy et Antoine Letembet Ambily étaient à l'honneur. Des pièces de théâtre jouées dans les écoles et à la marie sur Une vie de char, L'Europe inculpée qui a gagné plusieurs prix.

Deux livres de Letembet Ambilly furent réédités. Par ailleurs, sept bibliothèques ont été montées à l'école des Trois présidents d'Owando, au collège Louis Ibovi et au lycée d'Oyo, à l'école primaire Ghislain- Okemba d'Ondembe ainsi qu'à l'école primaire de Boundji. Sans compter un don de livres aux populations au centre culturel de Mme Delphine dans la même localité. Une moto fut offerte aux populations de cette localité pour faciliter les activités du livre dans les villages lointains.

L.D.B.C. : Pourquoi le choix de novembre cette fois-ci pour l'organisation de l'événement ?

E.M.O.E. : Les deux premières éditions se sont déroulées au mois d'avril et mai. Sur la suggestion des populations nous avons ramené la tenue de la troisième édition au mois de novembre pour permettre aux enfants de bénéficier pleinement de l'accès à la bibliothèque pendant la rentrée scolaire. Du 8 au 30 novembre, la caravane reprendra sa route à Yanga et Madingou-Kayes dans la Lekoumou ; à Dolisie, à Makabana, à Moutamba et Mbinda dans le Niari ; à Mouyondzi et Madingou dans la Bouenza ; à Kindamba, à Kintélé et Ngabé dans le Pool. Pour Brazzaville, ce sera à Makélékélé, à Mfilou, à Bacongo, à Ouénzé et Talangaï.