Congo-Brazzaville: Musique - Gladys Samba et les Mamans du Congo en tournée européenne

Figure incontournable de la musique congolaise, les Mamans du Congo continuent leur conquête au-delà des frontières africaines. Avec plusieurs dates dans leur agenda, cette tournée les conduira dans différentes villes européennes.

Ce périple a débuté le 27 octobre dernier à jarring Fest Marché gare de Lyon, puis le 31 octobre à Oslo Word Festival. Le groupe sera encore sur scène le 3 novembre au festival images et paroles d'Afrique, à Vals-les -Bains. Sans repos, le marathon se poursuivra le 4 novembre au Rockamotives festival, à figures libres Vendôme, le 9 novembre au studio de l'Ermitage Paris, le 10 novembre à Sax Achères 78, le 11 novembre à Château-Rouge Annemasse, le 15 novembre au Metronum Toulouse, le 17 novembre à l'espace Django à Strasbourg et enfin le 18 novembre au Gueulard plus Nilvange.

Pour cette tournée européenne, les Mamans du Congo ont osé le pari de mélanger chants et musiques traditionnels africains avec des sonorités électro de Robin le beatmaker et de Mel Malongo le bassiste de jazz pour ce projet qui s'adresse à toutes les générations. A travers des boîtes à rythme, rap et choeurs envoûtants, ce groupe charismatique et féministe entend éveiller les consciences et préserver les valeurs, rythmes et mélodies ancestrales bantous. Elles intronisent les percussions, rappent le quotidien et les faits sociaux, préservent les différentes valeurs et héritages et les transmettent aux nouvelles générations. Les mamans perpétuent les mémoires et apportent une nouvelle dimension dans les musiques d'Afrique.

%

Véritables émissaires du Congo à l'échelle internationale, l'éloge général qui s'est passé sur la carrière des Mamans du Congo ne peut être que justifié. Toujours dans la continuité de l'authentification, ce groupe afro-féministe, accompagné de leur producteur Rrobin, symbolise l'émancipation de la femme africaine avec justesse. Créé en 2018 sous l'impulsion de Gladys Samba et connu pour leur lutte pour l'émancipation de la femme, le groupe les Mamans du Congo est un collectif féministe congolais porté par les puissantes voix dont celles de Gladys Samba, Odette Valdemar, Ghaba Koubende, Argéa Deodalsy Kimbembe, Pénina Sionne Livangou Tombet, Emira Fraye Milansande Madiéta.

Pour ce rendez-vous, elles vont encore porter haut la cause de la femme africaine. Elles sont jeunes, belles, pleines d'énergies et ont la verve musicale dans les veines. L'aventure des Mamans du Congo force l'administration, car peu de femmes oseraient s'affirmer comme elles le font. Tout est parti d'un constat, a dit Gladys Samba. « Les berceuses n'étaient plus chantées comme avant. Tout ce que nos mamans ont créé disparaissait, sans oublier la femme dans notre société, surtout au Congo, elle n'a pas vraiment sa place dans la société. La femme n'est pas faite que pour rester dans la cuisine », a-t-elle déclaré. Leurs créations se situent à mi-chemin entre la tradition et la modernité. Les Mamans du Congo mettent essentiellement en valeur des berceuses congolaises chantées en diverses langues vernaculaires du pays. Dans leurs chants, elles peignent le quotidien des femmes africaines et plus particulièrement celles du Congo avec humour et leur vision se résume à pérenniser et valoriser le côté traditionnel de la femme aujourd'hui.