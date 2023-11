Sénégal: JOJ «Dakar 2026» et insertion professionnelle de la jeunesse - L'initiative FIT lancée pour améliorer l'emploi décent des jeunes, dans leur diversité

Sous l'impulsion du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse JOJ «Dakar 2026», la Team Europe (Union européenne, Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse) et le ministère de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion du Sénégal ont formulé conjointement un programme dédié à l'insertion professionnelle de la jeunesse : l'initiative FIT ! Le lancement de cette initiative qui sera menée pour et avec la jeunesse et s'étendra sur tout le territoire national pendant 4 ans, a eu lieu hier, jeudi 3 novembre 2023, au Skate Part de HLM Patte d'Oie à Grand Yoff. C'étaient en présence des autorités du ministère de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, de Jean-Marc Pisani, ambassadeurs de la Team Europe, Ibrahima Wade, Coordinateur du COJOJ des autorités locales ainsi que toutes les parties prenantes.

Selon les initiateurs, l'objectif de cette initiative est d'améliorer l'emploi décent des jeunes, dans leur diversité, dans divers domaines. Elle prévoit le développement d'une offre pérenne d'orientation, de formation et d'insertion professionnelles de qualité et adaptée aux opportunités du marché du travail, dans la perspective des JOJ «Dakar 2026». Cette initiative offrira donc des opportunités de formation et d'insertion pour que les jeunes puissent saisir les opportunités professionnelles qui s'ouvriront avant, pendant et après les JOJ.

Il s'agira de déployer des formations nouvelles, pour des métiers d'avenir, dans des secteurs tel que l'audiovisuel et le spectacle vivant, les transports, le numérique ,l'hôtellerie-restauration, la sécurité : au moins 25000 jeunes y seront formés ; d'équipe des dizaines de centres de formation professionnelle en infrastructures sportives, des infrastructures qui seront construites par et pour les jeunes, sous forme de «chantiers écoles» qui profiteront à 40 000 utilisateurs et permettront la promotion des valeurs olympiques et du sport ; etc.

Et de relever que l'initiative intègre également les enjeux liés au genre et à l'inclusion des personnes en situation d'handicap. De même qu'accompagner les opportunités émanant du secteur du numérique et celle du numérique, celle en lien avec le développement durable en mettant l'accent sur les «métiers verts». A cette occasion, le coordinateur du COJOJ a remercié ses partenaires. «Des milliers de jeunes ont été formés notamment à Bounkiling, Sédhiou... Peut-être, ce n'est toujours pas suffisant, comparé aux (nombreux) jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Ce projet s'élargira d'avantage à d'autres métiers.»

Cissé Kane, le directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, rappelle que «c'est la première fois que les JOJ seront organisé en Afrique, surtout au Sénégal. C'est l'opportunité de former plusieurs jeunes, afin qu'ils jouent pleinement leur rôle dans la réalisation des JOJ Dakar 2026. Espérons que les jeunes soient impliquées en masse et que cela contribue à la réduction de l'immigration au Sénégal».