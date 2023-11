Ile Maurice: Les pêcheurs appellent les élus à ne pas voter ce projet de loi

En tenant compte des recommandations de la Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission et du développement rapide du secteur de la pêche dans le monde et à Maurice, le Fisheries Bill vise à remplacer la Fisheries and Marine Resources Act de 2007. Ce projet de loi est présenté comme un cadre légal plus adapté aux défis rencontrés par le secteur pour protéger et préserver les ressources marines et l'écosystème marin avec le développement durable de la pêche, mais aussi renforcer le contrôle et l'application des règles, décourager et éliminer la pêche illégale tout en respectant les obligations régionales et internationales. «Avec la dégradation de l'environnement et autres changements affectant le secteur de la pêche, il est certes important de revoir les lois le régissant. C'est d'ailleurs un secteur très important pour l'économie...», soutient le président du syndicat des pêcheurs, Judex Rampaul. Mais, précise-t-il, «ce projet de loi préoccupe toujours énormément les pêcheurs, qui dépendent de ce secteur pour vivre. Nous insistons pour que ce projet de loi ne passe pas.»

Dans ce projet de loi, il est prévu que le ministère signe des accords afin d'autoriser des bateaux de pêche étrangers et des pays de l'océan Indien à pêcher dans les eaux mauriciennes. En contrepartie, des accords signés avec d'autres pays de la région permettront aux navires battant pavillon mauricien de pêcher dans leurs eaux. «Est-ce davantage dans l'intérêt des navires de pêche étrangers ? Il faut faire attention à la surpêche. Pourrons-nous vraiment avoir un contrôle ? En tant que professionnels sur le terrain au quotidien et qui dépendons de cette activité, nous constatons déjà une diminution significative des populations de thon, albacore, bonite et empereur dans nos eaux», déclare Judex Rampaul.De plus, il fait état de la situation locale. «Qu'en est-il des pêcheurs locaux? Il faut apporter des changements pour développer la pêche locale, qui a du potentiel afin que l'importation de poisson cesse et que nous puissions être indépendants. D'autant plus que notre Zone économique exclusive est immense. C'est la faiblesse de notre système. Nous ne devrions pas importer du poisson. Il faut valoriser le secteur et les pêcheurs locaux.»

%

D'autre part, le syndicaliste déplore un manque de considération pour ceux qui travaillent dans ce domaine. «Certaines personnes ne savent toujours pas en quoi consiste ce projet de loi. Les consultations avec ceux concernés, à commencer par les pêcheurs, les sociétés coopératives, les associations du secteur, sont très importantes. Elles permettent ainsi de faire comprendre les objectifs d'un projet de loi qui les concerne et de permettre aux autorités d'écouter leurs doléances et l'avis de ceux sur le terrain au quotidien. Or, cela n'a pas été fait.» Par conséquent, il lance un appel aux élus pour que «ce projet de loi ne soit pas voté».«Nous tirons la sonnette d'alarme. Nous tenons à nous faire entendre pour le bien du secteur dont nous dépendons pour vivre et pour fournir des produits de la mer à la population.»