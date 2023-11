Sénégal: Un programme en hommage aux documentaristes sénégalais disparus s'ouvre sur l'île de Ngor, samedi

Dakar — Des cinéastes sénégalais, en collaboration avec le complexe "Yaadikoone", annoncent vouloir dérouler sur l'île de Ngor, à partir de ce samedi, à 17 heures, un programme dénommé "Regards documentaires" en hommage à des documentaristes sénégalais disparus.

Les documentaristes sénégalais à qui ces hommages seront rendus sont les défunts cinéastes Samba Félix Ndiaye, Khady Sylla, Laurence Gravon, Mouhamadou Ndoye "Douts", Bouna Médoune Sèye, indique un communiqué de presse transmis à l'APS.

Ces rencontres, prévues sur quatre samedis (4 et 18 novembre et 9 et 16 décembre), seront aussi une occasion d'ouvrir une fenêtre sur la formation documentaire au Sénégal, soulignent les organisateurs. Ils signalent que les écoles de cinéma seront invitées à participer à des échanges autour du documentaire.

Lors du lancement samedi du programme dédié aux anciens du média centre de Dakar (une école de cinéma qui a formé pas mal de réalisateurs actuels), un panel sur "l'histoire du documentaire au Sénégal" sera animé par le journaliste et critique en cinéma Baba Diop, le secrétaire permanent du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA), Abdoul Aziz Cissé, et Sellou Diallo, enseignant en cinéma à l'université Gaston Berger de Saint-Louis.

D'autres panels axés sur "la production documentaire", "l'écriture documentaire" et "la réalisation documentaire" sont au programme de ces échanges où interviendront des producteurs et des réalisateurs.

Des projections de films suivies de débats sont prévues avec des oeuvres telles que "Question à la terre natale" de Samba Félix Ndiaye, "Train train Médina" de Douts Ndoye, "Bouna Médoune Sèye" de Wasis Diop, "Colobane express" de Khady Sylla, etc.