Egypte: Al-Sissi assiste à l'ouverture du forum et de l'exposition internationaux annuels de l'industrie

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a assisté samedi à l'ouverture de la 2e édition du forum et de l'exposition internationaux annuels de l'industrie, au Centre de conférences internationales Al Manara.

Y ont assisté le premier ministre, Moustafa Madbouly, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmad Samir et nombre de ministres et responsables.

L'État soutient et encourage les investisseurs pour attirer davantage d'investissements, a dit le président Abdel Fattah Al-Sissi dans une intervention lors du forum et exposition internationaux de l'industrie, au Nouveau Caire.

L'État est prêt à aider les investisseurs en réduisant le coût financier des projets et en assurant tous les services pour que l'investisseur puisse se consacrer et concentrer ses efforts sur le démarrage plus rapide de son projet sans aucun obstacle, a ajouté M. Al-Sissi.

L"État a créé 15 clusters industriels à la demande du ministère du Commerce et de l'Industrie pour permettre à l'investisseur d'économiser ses efforts, et a mis en oeuvre les travaux d'infrastructure, a-t-il noté, précisant que l'objectif de ces clusters consiste, non pas à partager les bénéfices de l'investisseur, mais à répondre à toute les demandes afin qu'il puisse entamer immédiatement son projet et offrir de nouveaux emplois.

Le chef de l'Etat s'est dit prêt à intervenir pour faire disparaître tous les obstacles auxquels sont confrontés les fabricants et les investisseurs, notant que l'État ne cherche pas à partager les profits mais à économiser les efforts en construisant des installations civiles des usines.

%

Si un investisseur dépense 200 millions de LE pour faire construire des installations civiles pour son usine qui doit être achevée en cinq ans, l'Etat intervient en construisant ces installations, permettant à l'investisseur de consacrer ses efforts sur l'achat des équipements, a poursuivi M. Al-Sissi, expliquant que cela permet de faire baisser à un an la période nécessaire avant le démarrage du projet.

L'objectif de cette étape est de se concentrer sur la création d'industries qui répondent aux besoins du marché égyptien, a expliqué le chef de l'État, ajoutant que la valeur des exportations atteint 35 milliards de dollars, alors que les entrants atteignent environ 30 milliards, soit un bénéfice de 5 milliards seulement.

Le président Al-Sissi a jugé nécessaire de satisfaire les besoins du marché égyptien dans tous les domaines, non seulement l'industrie, et d'augmenter les composantes égyptiennes dans toutes les industries.

Nous avons une industrie automobile depuis de longues années, précisément depuis les années 1960 ou avant, et le pourcentage des composantes locales est de 45% a 50 %, mais ces dernières ne sont pas diversifiées, a-t-il indiqué, soulignant la nécessité de diversifier ces composantes.

La 2e édition a commencé par la projection d'un documentaire intitulé "Les industriels égyptiens". Le film souligne que la main-d'oeuvre égyptienne se distingue dans tous les domaines, indiquant que les industriels égyptiens soutiennent l'industrie égyptienne partant de leur conviction qu'ils écrivent l'histoire d'une patrie avec pour slogan "fièrement, fabriqué en Egypte"..

Le documentaire indique que la Fédération des industries égyptiennes soutenait, depuis plus de 100 ans, l'économie égyptienne, stimulait l'industrie et les exportations égyptiennes.

La décision de soutenir l'industrie n'est pas seulement pour faciliter les procédures et incitations à l'investissement, mais via le développement de l'infrastructure forte, surtout le pavage de nouvelles routes d'environ 700km pour faciliter le mouvement de marchandises et urbaniser de nouvelles zones, qui serviront de base pour de nouveaux rassemblements industriels développés dans tous les gouvernorats de l'Egypte.

Le documentaire fait état de la construction de 47 nouvelles cités à proximité de chaque zone industrielle, en plus du développement des ports maritimes et secs pour que l'Egypte devienne l'un des centres mondiaux de commerce.

Le documentaire explique aussi que le secteur industriel a contribué de 16,8 % au produit intérieur brut (PIB) pour atteindre 400 milliards de dollars en 2021, et que le nombre de travailleurs du secteur industriel a également augmenté pour atteindre plus de 3,7 millions d'Égyptiens.

MENA