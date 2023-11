Maroc: 20ème édition du Festival international du film de Marrakech - La sélection officielle dévoilée

La 20ème édition du Festival international du film de Marrakech, qui se déroulera du 24 novembre au 2 décembre, présentera une large sélection de cinémas du monde avec 75 films en provenance de 36 pays.

Ces films sont répartis en plusieurs sections, à savoir la Compétition officielle, les séances de gala, les séances spéciales, le 11e Continent, le Panorama du cinéma marocain, les séances Jeune public, les projections à Jemaa El Fna et les films projetés dans le cadre des hommages, indique jeudi un communiqué des organisateurs.

La Compétition officielle réservée aux premiers et seconds longs métrages a pour ambition de révéler les nouveaux talents du cinéma mondial, souligne la même source, précisant que parmi les 14 films sélectionnés, 10 sont des premiers longs métrages et 8 sont signés par des réalisatrices.

Treize pays sont représentés à la Compétition officielle dont les Etats-Unis, la Mongolie, la Turquie, trois pays d'Amérique latine (Brésil, Chili, Colombie), trois d'Europe (Bosnie-Herzégovine, Kosovo et Royaume-Uni) et cinq issus de la région Moyen-Orient et Afrique (Madagascar, Maroc, Sénégal, Palestine).

Les films en lice pour l'Etoile d'or explorent tous les genres cinématographiques, de la fable moderne, au documentaire en passant par le film noir et la farce politique. "À travers des histoires d'amour et des récits familiaux, les 14 cinéastes sélectionnés en compétition officielle signent des oeuvres cinématographiques d'une grande maturité qui questionnent l'éducation, la transmission de la mémoire ou l'histoire de leur pays pour dresser le portrait d'une jeunesse en quête de sens et de liberté", explique le communiqué.

%

Cette 20ème édition s'ouvrira avec Hit Man, la comédie au rythme endiablé de Richard Linklater. Mélangeant film d'action et comédie romantique, ce film hilarant qui s'annonce comme l'un des grands succès de cette fin d'année, met en scène le charismatique Glen Powell.

Les six séances de gala présentent les premières régionales de films internationaux parmi les plus attendus de l'année. Le cinéaste italien Matteo Garrone accompagnera son film Io Capitano (Moi Capitaine), une odyssée contemporaine qui raconte le périple aventureux de deux jeunes sénégalais pour rejoindre l'Europe. Michel Franco présentera Memory, un film bouleversant qui offre un rôle inoubliable à Jessica Chastain, présidente du Jury de cette édition. L'acteur australien Simon Baker sera présent avec Limbo d'Ivan Sen, un polar ultra-stylisé en noir et blanc dans lequel le héros de Mentalist apparaît métamorphosé.

Trois séances de gala mettront la comédie à l'honneur. Alexander Payne, ancien lauréat de l'Etoile d'or, revient au Festival international du film de Marrakech avec Winter Break (The Holdovers), une comédie tendre portée par un trio de performances profondément émouvantes. Le réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi présentera Déserts, son western burlesque et mystique sur l'ultralibéralisme. Les séances de gala se clôtureront avec Making Of de Cédric Kahn, une comédie sociale sur les coulisses d'un tournage avec l'irrésistible Jonathan Cohen.

La section "séances spéciales" présente 16 films contemporains dont plusieurs signés par des cinéastes prestigieux : Nikolaj Arcel, Bertrand Bonello, Monia Chokri, Agnieszka Holland, Ladj Ly et Alice Rohrwacher.

Cette programmation met également à l'honneur la nouvelle garde du cinéma mondial avec Animalia, la fable fantastique et poétique de Sofia Alaoui, Europa de Sudabeh Mortezai, ancienne lauréate de l'Etoile d'or ou Explanation for Everything de Gábor Reisz, une oeuvre captivante sur l'éducation. Deux comédiennes passionnantes accompagneront leurs derniers films : Isabelle Huppert pour Sidonie au Japon d'álise Girard et Merve Dizdar pour Les Herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan qui lui a valu le prix d'interprétation lors du dernier Festival de Cannes.

Composée de 13 fictions et documentaires novateurs, la programmation du "11e Continent" ouvre un dialogue entre films contemporains et oeuvres classiques qui ont été à l'avant-garde du cinéma. Cette sélection présente les dernières oeuvres de cinéastes salués par la critique (Kleber Mendonça Filho, Lisandro Alonso et Mona Achache) ainsi que des films signés par une nouvelle génération d'auteurs audacieux (Alain Kassanda, Rosine Mbakam, Vlad Petri ou Eduardo Williams).

Le Panorama du cinéma marocain propose de découvrir six fictions et documentaires récents issus de la production nationale dont deux sont dévoilés en première mondiale : Mora est là de Khalil Zairi et Moroccan Badass Girl de Hicham Lasri. Le cinéma marocain qui a été célébré par les plus grandes manifestations cinématographiques tout au long de l'année, sera particulièrement mis en valeur avec un total de 15 films, présentés dans les différentes sections du festival.

Afin de sensibiliser les spectateurs de demain, la programmation Jeune public s'adresse aux enfants et adolescents de 4 à 18 ans, à travers 13 séances dédiées.

Par ailleurs, la place Jemaa El Fna fera vivre le festival au coeur de la ville de Marrakech à travers une programmation de films populaires présentés par des personnalités. Une sélection de films des personnalités auxquelles le festival rendra hommage sera projetée au Palais des congrès, au cinéma Colisée et à Jemaa El Fna, venant compléter cette sélection riche de 75 films.

Liste des 14 films retenus en compétition officielle

- BANEL & ADAMA (BANEL E ADAMA) de Ramata-Toulaye Sy / France, Sénégal, Mali

- BYE BYE TIBÉRIADE (BYE BYE TIBERIAS) de Lina Soualem / Palestine, France, Belgique, Qatar / Documentaire

- CITY OF WIND (SÈR SÈR SALHI) de Lkhagvadulam Purev-Ochir / France, Mongolie, Portugal, Pays-Bas, Allemagne, Qatar

- DISCO AFRIKA : UNE HISTOIRE MALGACHE (DISCO AFRIKA: A MALAGASY STORY) de Luck Razanajaona / France, Madagascar, Maurice, Allemagne, Afrique du Sud

- DORMITORY (YURT) de Nehir Tuna / Turquie, Allemagne, France

- EXCURSION (EKSKURZIJA) de Una Gunjak / Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, France, Norvège, Qatar

- LA MÈRE DE TOUS LES MENSONGES (THE MOTHER OF ALL LIES / KADIB ABYAD) d'Asmae El Moudir / Maroc, Égypte, Arabie saoudite, Qatar / Documentaire

- LES MEUTES (HOUNDS) de Kamal Lazraq / Maroc, France, Belgique, Qatar, Arabie saoudite

- NOTRE MONDE (PHANTOM YOUTH / BOTA JONË) de Luàna Bajrami / Kosovo, France

- THE OTHER SON (EL OTRO HIJO) de Juan Sebastián Quebrada / Colombie, France, Argentine

- PRISON IN THE ANDES (PENAL CORDILLERA) de Felipe Carmona / Chili, Brésil

- SILENT ROAR de Johnny Barrington / Royaume-Uni

- TOLL (PEDÁGIO) de Carolina Markowicz / Brésil, Portugal

- TUESDAY de Daina O. Pusič / Etats-Unis, Royaume-Uni.