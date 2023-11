Maroc: Le WAC tout près du Graal africain

A Radès, les Rouges décrochent le sésame de la finale de l'AFL

Le Wydad et Mamelodi Sundowns seront les deux acteurs de la première finale de l'African League de football qui se jouera en deux actes: l'aller ce dimanche à Casablanca et le retour le 11 courant à Pretoria.

Le WAC est parvenu à baliser son chemin pour la finale aux dépens de l'Espérance de Tunis, en dépit de sa défaite mercredi au stade Radès sur le score de 1 à 0, but du Brésilien Rodrigo Rodrigues Silva à la 66ème minute de jeu. Ce résultat avait sanctionné l'issue du match aller pour que les deux équipes recourent aux tirs au but afin de se départager. Et là, les Casablancais se sont montrés plus appliqués, en réussissant leurs cinq tirs, au moment où les Espérantistes ont vu un de leurs shoots stoppé par le gardien Youssef El Motie.

Du match proprement dit, le WAC a su comment gérer ses péripéties, tâchant de contenir avec intelligence les rares assauts des Sang et Or. La rencontre aurait pu se solder sur un nul blanc, si ce n'était cette faute d'inadvertance de la charnière centrale des Rouges payée cash. En tout cas, ce fut une opposition où le Wydad n'a, à aucun moment, été intimidé par l'adversaire, affichant son statut de grand d'Afrique capable de regagner la maison avec le résultat escompté.

Pour le coach des Rouges Adil Ramzi, la confrontation fut tactique et l'aspect physique avait son importance. C'était du 50-50, mais c'est le Wydad qui est en finale pour donner la réplique au Mamelodi Sundowns qui a sorti, mercredi au stade du Caire, la formation égyptienne d'Al Ahly suite à un nul blanc, sachant qu'à l'aller les Sud-Africains s'étaient imposés sur la courte marque de 1 à 0.

Dans une déclaration lors de la conférence de presse d'après-match relayée par la MAP, Adil Ramzi a tenu «à complimenter le public de l'Espérance pour sa ferveur et son soutien sans faille à son équipe. Je veux aussi complimenter l'Espérance de Tunis pour le volume de jeu qu'elle a développé lors de cette demi-finale retour. Si nous étions plus entreprenants à l'aller, les Espérantistes l'ont été au retour et se sont créé plus d'occasions que nous. Je souhaite bonne chance à l'Espérance de Tunis pour la suite de son parcours cette saison".

Pour le coach de l'EST, Tarek Thabet, "le public et les joueurs étaient à la hauteur de l'évènement. Malheureusement, nous ne nous sommes pas qualifiés en finale".

Après les Nigérians d'Enyimba et les Tunisiens de l'Espérance, le WAC hérite d'une vieille connaissance, Mamelodi Sundowns, et souhaite ajouter une autre ligne à son copieux palmarès en étant le premier club du continent à décrocher le trophée de ce tournoi dont le nombre de participants et le montant de la dotation seront revus à la hausse dès la prochaine saison.

Pour cette édition, le prize money est arrêté à 14 millions de dollars dont 4 millions iront renflouer les caisses du club lauréat de l'épreuve. Quant au finaliste, il recevra 2,8 millions de dollars, au moment où les demi-finalistes auront droit chacun à 1,7 million de dollars et que les quarts de finalistes, éliminés d'entrée, empocheront chacun un chèque de 900.000 dollars.