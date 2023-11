Sénégal: La Maison des cultures urbaines de Ouakam accueille l'exposition »AKA Zidane » du photojournaliste Michaël Zumstein

Dakar — Le photojournaliste suisse, Michaël Zumstein, propose des photographies montrant des Africains, vêtus de maillots de footballeurs mondialement connus, dans des situations de vies presque ordinaires et parfois tragiques, une exposition qui vise à fédérer à travers le sport et à sensibiliser aux Objectifs du développement durable (ODD).

L'exposition intitulée « AKA Zidane » (AKA acronyme en anglais de +also known as+ Zidane, aussi connu sous le nom de Zidane) est montrée pour la première fois en Afrique précisément au Sénégal à la Maison des cultures urbaines de Ouakam où le vernissage a eu lieu, jeudi, en partenariat avec l'Agence française de développement (AFD).

L'auteur illustre »un regard décalé de la vie ces héros du quotidien et fait un pas de côté du photojournalisme classique pour arriver vers une narration plus documentée et personnalisée ».

En juxtaposant ces doubles de footballeurs mondialement connus aux situations ordinaires des personnes photographiées, "AKA Zidane" en déduit que »d'autres matchs se jouent dans plusieurs pays du continent africain à travers ce double regard ».

L'auteur développe plusieurs thématiques à savoir la migration, l'environnement, la religion, la sécurité, l'économie, etc., à travers ces photos prises dans différents pays africains.

Après sa présentation en France, en 2022, l'exposition dévoile une série de 14 clichées qui font naître des interrogations politiques, sociétales et environnementales auxquelles sont aussi confrontées les Dakarois.

Selon son auteur, l'exposition vise à fédérer à travers le sport et à sensibiliser aux objectifs du développement durable.

Parmi ces clichées, on trouve une photo prise en 2013 d'un jeune homme soldat du groupe d'autodéfense anti-Balaka (RCA) portant le maillot de Fermando Torres, l'ancien attaquant espagnol.

« AKA Zidane", c'est aussi, ce cliché d'un jeune portant le maillot de Sergio Agüero, l'attaquent Argentin lors de la prière du vendredi dans une mosquée en Côte d'Ivoire.

Il y a également la photo d'une femme nigérienne portant un maillot de Wayne Rooney, l'avant-centre de la sélection anglaise. Et l'auteur de s'interroger: »Combien d'heures faut-il à Wayne Rooney, mère de trois enfants pour gagner son champ, biner la terre et non pas gagner sa vie mais la perdre ? ».

« Cette exposition met en exergue deux éléments, notamment le sport et la culture qui jouent un rôle très important dans l'inclusion, l'égalité (...)", a pour sa part indiqué le directeur de l'institut français de Dakar, Laurent Viguié.

La culture, a-t-il poursuivi, reste un élément essentiel pour la construction d'une société durable, notamment dans la gouvernance, l'éducation, etc.

« Cette initiative veut dire beaucoup de choses pour nous en tant qu'ancien acteur du sport. Car cette dernière demeure vectrice de beaucoup de valeurs sociales et de cohésion et on le voit à travers cette représentation", a fait valoir l'ancien international sénégalais, Cheikh Mbengue.

Pour lui, « ces photos démontrent à suffisance que le sport n'est pas seulement pour les acteurs sur le terrain, mais il se retrouve partout. »