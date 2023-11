Sénégal: La 1ère édition du 'Dakar-livres' sera lancée le 15 novembre prochain (organisateurs)

Dakar — La capitale sénégalaise va abriter du 15 au 18 novembre prochains la première édition du Salon international du livre de la jeunesse et pour enfants de Dakar, dénommé "Dakar-livres", ont annoncé, vendredi, les organisateurs.

La manifestation, organisée par la maison d'édition "Baobab" en partenariat avec l'Association sénégalaise des éditeurs (ASE) et l'Association des écrivains du Sénégal, se tiendra au centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar. Elle vise à contribuer à la diffusion d'ouvrages de jeunesse et pour enfants et la promotion de lecture chez cette frange", indique un communiqué de presse.

Il précise que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, le Burkina-Faso, la Tunisie, la France, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, la Belgique et le Canada y prendront part.

"Dakar-livres", estime le délégué général du salon Alassane Cissé, se veut "un espace de diffusion d'ouvrages de jeunesse et pour enfants, mais aussi un rendez-vous annuel d'échanges entre les professionnels de la chaîne du livre".

"Eloigner les enfants des écrans et autres réseaux sociaux, leur fait du bien et en lisant, ils acquièrent du savoir, accroissent leurs connaissances, se divertissent, se font plaisir tout en se développant", a fait valoir Alassane Cissé. Il affirme que la lecture stimule chez l'enfant l'éveil, favorise l'éducation et l'apprentissage, tout en contribuant à enrichir son vocabulaire et favorisant son développement personnel.

"La lecture diminue le stress et anéantit l'anxiété, en développant la mémoire et les capacités cognitives. Elle fait voyager, évader et rêver en faisant vivre l'esprit (...) », ajoute le document, tout en incitant les jeunes à la lecture.

Le salon "Dakar-livres" se tient en collaboration avec des maisons d'édition d'Afrique, d'Europe, des organisations non gouvernementales (ONG) et des institutions publiques comme privées".