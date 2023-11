Maroc: Le Forum Azzahrae pour la Femme Marocaine présente ses propositions à l'Instance chargée de la révision du Code de la famille

Rabat — L'Instance chargée de la révision du Code de la Famille a auditionné, vendredi à Rabat, le réseau du Forum Azzahrae pour la Femme Marocaine qui a présenté ses propositions.v

Les attentes et propositions du Forum Azzahrae au sujet de cet amendement du Code de la famille sont encadrés par la Constitution du Royaume et les conventions internationales dans leur lien avec les législation nationale, et s'inspirent de la réalité marocaine et des nombreuses dysfonctionnements relevés durant les quelque 20 ans de mise en oeuvre du Code de la famille, a déclaré à la presse Bouthaina El Karouri, présidente du Forum.

Le Forum Azzahrae estime qu'"il n'est pas question d'une révision globale, mais plutôt d'un amendement partiel portant essentiellement sur des problèmes d'ordre juridique et judiciaire", a-t-elle indiqué.

M. El Karouri a relevé que l'approche du Forum à la révision du Code de la famille s'appuie sur son référentiel islamique, selon une interprétation à la fois renouvelée et authentique de ce référentiel, et c'est celle que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a affirmé dans la Lettre Royale adressée au Chef du gouvernement et dans le discours du Souverain à l'ouverture de la session d'automne du Parlement.

La réunion de ce jour avec le Forum Azzahrae s'inscrit dans le cadre d'une série de consultations et de séances d'écoute, que tient l'Instance avec les différents acteurs concernés, en vue de la mise en oeuvre de la teneur de la Lettre Royale relative à la révision du Code de la famille, adressée au Chef du gouvernement.

Dans cette Lettre Royale, SM le Roi Mohammed VI a affirmé qu'il est nécessaire de réexaminer le Code de la famille, qui a eu l'immense avantage d'impulser une dynamique de changement vertueuse et d'instaurer une conception nouvelle de l'égalité et de l'équilibre familial, ouvrant ainsi la voie à une avancée sociale considérable, afin de corriger les dysfonctionnements et les lacunes que l'expérience de sa mise en oeuvre judiciaire a révélés.

Le Souverain a souligné que les dispositions du Code de la famille "doivent également être mises en adéquation avec l'évolution de la société marocaine et les besoins du développement durable", notant que "la nouvelle version s'harmonisera ainsi avec la progression de notre législation nationale".