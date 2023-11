Maroc: Rabat - Les élèves de l'ICBR célèbrent l'anniversaire de la Glorieuse Marche Verte

Rabat — Les élèves de l'Institut Culturel du Bouregreg (ICBR) ont célébré, vendredi à Rabat, avec grande fierté et joie le 48e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, un moment fort pour exprimer leur attachement à la mère patrie.

Chants et couplets patriotiques, hymne national et discours de Feu Sa Majesté Hassan II prononcé en 1975 ont rythmé la cérémonie de commémoration de cette fête nationale à laquelle ont pris part les élèves de cet établissement scolaire, tous niveaux scolaires confondus, et l'ensemble des enseignants et le staff administratif.

Dans une ambiance festive et un enthousiasme sans pareil, les écoliers, petits et grands, ont effectué une marche symbolique vers le Mausolée Mohammed V tout en brandissant le Coran, les drapeaux du Maroc et des banderoles patriotiques.

Tous vêtus de costumes traditionnels reflétant la diversité culturelle et identitaire marocaine ou d'habits aux couleurs du drapeau marocain, filles et garçons, citoyens de demain, ont défilé sur l'esplanade de la Tour Hassan en entonnant des chansons à la gloire de cette légendaire marche et en reconnaissance des sacrifices consentis par les participants à cette épopée historique, afin de leur transmettre les valeurs du patriotisme et de la marocanité du Sahara.

Selon le directeur pédagogique de l'IGBR, Ahmed Salimane, l'institut a pris l'habitude d'organiser chaque année cette marche symbolique pour célébrer l'anniversaire de la Glorieuse Marche verte, le but étant de contribuer à la préservation de la mémoire nationale et d'inculquer aux jeunes générations notamment les élèves les valeurs du patriotisme.

Les slogans scandés lors de cette marche reflètent l'attachement des élèves à leur patrie et leur fierté d'appartenir au Royaume du Maroc, un pays connu par ses réalisations et son histoire millénaire, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.

"Cette marche offre l'occasion de se remémorer une épopée gravée en lettres d'or dans l'histoire du Royaume", a souligné, pour sa part, Hasna enseignante du CE5, rappelant à cette occasion que SM le Roi Mohammed VI n'a cessé de souligner que le "Maroc restera dans son Sahara, et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu'à la fin des temps".

Il s'agit aussi de réaffirmer l'attachement de l'ensemble des cadres et des élèves de l'institut à la marocanité du Sahara, a-t-elle ajouté dans une déclaration similaire.

"Aujourd'hui les élèves de l'ICBR célèbrent le 48ème anniversaire de la Marche verte. C'est une journée spéciale pour nous et je suis très fière de participer à cette célébration", a dit la petite Lina, une élève scolarisée au CE5.

Et de souligner que la commémoration de cet évènement, qui demeure l'une des dates phares de l'histoire du Maroc, restera gravée à jamais dans la mémoire nationale.