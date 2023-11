Maroc: Le pays, sous le leadership de SM le Roi, a toujours apporté un soutien fort aux efforts de paix au Moyen-Orient (chercheur jordanien)

Amman — Le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a toujours apporté un soutien fort aux efforts internationaux visant à instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient, a indiqué, vendredi, le chercheur universitaire jordanien, Munther Jradat.

Dans une déclaration à la MAP, M. Jradat a salué l'engagement du Maroc en faveur d'un règlement juste et global de la question palestinienne, tout en mettant en avant les efforts déployés par le Royaume, sous la conduite de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, en soutien au droit du peuple palestinien à l'établissement d'un État indépendant avec Al-Qods-Est comme capitale.

M. Jradat a également souligné, à ce propos, le rôle du Comité Al-Qods, à travers l'Agence Beit Mal Al-Qods, dans la préservation de l'identité arabo-islamique et chrétienne de la Ville sainte, et la promotion et la consolidation de la cohabitation entre les religions.

Il a salué aussi les actions du Comité Al-Qods qui reflètent le ferme engagement du Royaume du Maroc à soutenir le peuple palestinien et son droit légitime à vivre dans un État indépendant, en toute sécurité.

D'autre part, le chercheur universitaire jordanien s'est félicité de l'étroite coopération et coordination entre SM le Roi Mohammed VI et son frère SM le Roi Abdallah II de Jordanie dans divers domaines, mettant en exergue la convergence des points de vue des deux Royaumes sur de nombreuses questions régionales et internationales, en particulier la cause palestinienne qui demeure une constante de leurs politiques étrangères.