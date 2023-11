Maroc: Le PLF-2024 reflète la détermination du gouvernement à mettre en oeuvre la feuille de route pour une école publique de qualité (Benmoussa)

Rabat — Le projet de loi de finances (PLF) 2024 reflète la ferme détermination du gouvernement à mettre en oeuvre la feuille de route pour une école publique de qualité qui se base sur les orientations du cadre régissant la réforme pédagogique, a affirmé, vendredi, le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

Présentant le projet du budget sectoriel du ministère devant la commission de l'enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants, M. Benmoussa a souligné que ce projet de budget a connu une hausse de près de 5 milliards de dirhams (MMDH), soit une augmentation de plus de 7%.

Il a expliqué que cette hausse est répartie entre les dépenses des fonctionnaires (+3 MMDH), 1,76 MMDH pour les dépenses de fonctionnement hors masse salariale et 300 millions DH pour les crédits de paiement du budget d'investissement.

Le gouvernement a réservé 20.344 postes budgétaires à ce département, dont 18.000 pour le recrutement des cadres de l'enseignement et 2.000 postes pour les cadres pédagogiques, sociaux et ceux spécialisés dans l'économie et la gestion, outre 344 postes pour l'agrégation, a précisé le ministre, estimant que ces recrutements contribueront à l'amélioration des conditions de l'offre pédagogique et des prestations fournies par les établissements d'enseignement.

%

Evoquant les ressources pédagogiques, M. Benmoussa a exposé certaines mesures, dont l'amélioration du niveau de l'enseignement des mathématiques, des langues arabe et française, l'élargissement de l'enseignement de l'amazigh au primaire, la généralisation progressive de l'enseignement de la langue anglaise aux première et deuxième années de l'enseignement secondaire collégial, outre la poursuite du renouvellement du programme scolaire pour le secondaire collégial, l'incitation à la lecture, l'amélioration des bibliothèques et la poursuite la mise en oeuvre du nouveau modèle d'une école de qualité à travers l'ajout de 2.600 établissements.

Pour ce qui est du préscolaire, le ministre a affirmé que le plan d'action de 2024 sera axé sur la poursuite de la mise en oeuvre des conventions de partenariat avec trois associations pionnière dans le domaine, ainsi que sur l'élargissement du mécanisme de garantie de la qualité après une période d'expérimentation en 2023, outre la mobilisation de 6.000 éducateurs et éducatrices supplémentaires au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Il a, en outre, souligné que l'offre pédagogique du préscolaire sera élargie, à travers la mise à niveau et l'équipement de 594 salles de classe et la construction et l'équipement de 1.717 autres salles, la construction de dépendances sanitaires et la mise à niveau et l'équipement d'espaces de jeux.

Le ministre a, par ailleurs, relevé que le plan d'action 2024 du ministère se caractérise par certaines nouveautés en lien avec la mise en oeuvre de la feuille de route de la réforme au titre de 2023 et de 2024 qui visent à inscrire l'école publique dans une dynamique durable de changement et de renouvellement.

Le cadre opérationnel de la mise en oeuvre de la réforme se base sur 20 programmes, dont 4 programmes intégrés pour mettre en place et expérimenter le nouveau modèle de l'école publique, trois pour renforcer les initiatives locales et 13 pour préparer les conditions de l'instauration du nouveau modèle de l'école publique de qualité, a-t-il poursuivi.

Concernant le département des sports, M. Benmoussa a affirmé que son budget a augmenté de 5% pour le budget de fonctionnement hors masse salariale et de 28% pour le budget d'investissement, en vue de promouvoir le sport et mettre à niveau les infrastructures sportives.

Le projet du budget sectoriel s'inscrit dans le cadre de la dynamique soutenue que connaît le paysage sportif au Maroc, consolidé par le choix du Royaume pour abriter la coupe d'Afrique des Nations 2025, ainsi que par la décision du conseil de la FIFA de retenir le dossier du Maroc, du Portugal et de l'Espagne comme candidature unique pour l'organisation de la Coupe du monde 2030, a-t-il dit.

Parmi les priorités du ministère en 2024, figurent le renforcement de l'infrastructure sportive, la mise à niveau des grands stades, la construction du grand stade de Casablanca, la poursuite du programme de réalisation de 1.760 terrains de proximité en milieu rural et périurbain à travers la réalisation de 233 terrains, et la réalisation d'autres dans les zones touchées par le séisme du 8 septembre, a-t-il conclu.