Seychelles: Budget 2024 des Seychelles - La lutte contre les fléaux sociaux est une priorité clé

La récupération de cinq hectares de terres pour le secteur industriel et la construction d'un centre de réadaptation pour toxicomanes et alcooliques ainsi qu'une prison à sécurité maximale sont incluses dans le budget 2024 des Seychelles présenté vendredi par le ministre des Finances, Naadir Hassan, à l'Assemblée nationale.

M. Hassan cherche à obtenir l'approbation de l'Assemblée nationale pour un budget proposé de 10,6 milliards de SCR (731 millions de dollars) pour 2024, soit une augmentation de 1 pour cent par rapport au budget de 2023.

Le ministère des Finances prévoit une collecte de 10,9 milliards de SCR (749 millions de dollars) provenant des revenus et des dons en 2024.

M. Hassan a déclaré que la santé et l'éducation restent les deux secteurs avec le montant le plus élevé du budget avec un total de 1,41 milliard de SCR (96,9 millions de dollars) et 1,40 milliard (96,2 millions de dollars), respectivement. Cela représente 13,4 pour cent du total du budget proposé.

« Le budget des biens et services reste le montant le plus important du budget 2024 avec un total de 3,73 millions de SCR, ce qui représente 35,1 pour cent du budget total du gouvernement. Cela représente également 12,3 pour cent du PIB, contre 12,8 pour cent du PIB dans la révision budgétaire pour 2023. Le gouvernement continuera à chercher des moyens d'améliorer l'efficacité et de réduire les dépenses opérationnelles, et d'utiliser l'argent pour investir davantage dans les programmes », a déclaré le ministre.

M. Hassan a déclaré que « pour améliorer la vie de nos citoyens dans la communauté, nous reconnaissons que nous devons lutter contre les maux sociaux. Cela reste une de nos priorités. Le budget 2024 investira dans des programmes visant à soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Pour avoir un peuple résilient, fort et travailleur, nous devons investir pour combattre les maux. »

Combattre les maux sociaux

M. Hassan a déclaré que le gouvernement investit beaucoup pour lutter contre les maux sociaux : « premièrement, la bataille pour empêcher l'entrée des drogues illicites dans notre pays se poursuivra et deuxièmement, nous devons continuer à soutenir ceux qui ont succombé à la toxicomanie et à l'alcool.

Il a indiqué que le budget 2024 prévoit la construction d'un nouveau centre de réadaptation à English River pour un coût de 14,5 millions de SCR et la rénovation d'un centre à Anse Bouden à Praslin pour les patients ayant des problèmes de toxicomanie.

Il a ajouté que des recherches ont montré que l'abus de drogues et d'alcool sont les principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes sont tombées dans la pauvreté.

Le ministre a déclaré qu'actuellement, une étude est réalisée par la Banque mondiale pour aider le gouvernement à mieux comprendre la gravité et l'impact de la situation socio-économique.

Le résultat permettra au gouvernement de prendre des mesures plus efficaces, ciblées et globales qui contribueront à faire face à la crise à laquelle notre pays est confronté.

« Cependant, nous reconnaissons qu'il y aura toujours un groupe qui aura besoin d'un soutien supplémentaire et, comme c'est le cas, le gouvernement fournira le soutien nécessaire pour aider la population dans le besoin. Une allocation de 1,3 milliard de SCR (97,8 millions de dollars) est prévue au budget pour les prestations et les programmes de l'Agence de protection sociale », a-t-il expliqué.

Maintenir la paix et l'ordre

M. Hassan a déclaré que pour que le peuple seychellois vive bien, il doit y avoir l'ordre et la paix et cela reste une priorité pour le gouvernement et que pour 2024, le gouvernement investira 62 millions de SCR (1,6 million de dollars) dans différents projets du ministère de l'Intérieur.

« L'un des plus grands projets est une prison à sécurité maximale pour séparer les prisonniers ayant commis des délits plus graves des autres prisonniers. Il existe également un projet de construction d'un établissement pour les prisonniers classés de risque moyen à faible, qui coûtera 6 millions de SCR (451 000 dollars) », a-t-il ajouté.

Adoption de la technologie dans le secteur agricole

Le ministre a déclaré que le secteur devra adopter une technologie appropriée pour faciliter le commerce et la gestion de l'information qui permettront de prendre de meilleures décisions.

« Nous travaillerons également avec les producteurs locaux pour adopter ce que nous appelons une agriculture de haute technologie qui nous aidera à devenir plus résilients face au changement climatique. Pour encourager les agriculteurs à adopter la technologie dans leurs entreprises, le gouvernement révisera le fonds de développement du secteur agricole », a déclaré M. Hassan.

Une somme de 3 millions de SCR (227 000 $) a été allouée dans le budget et 60 millions de SCR (4,5 millions de dollars) en fonds auprès de la Banque de développement des Seychelles, soit un total de 63 millions de SCR (4,7 millions de dollars) pour 2024 pour les prêts agricoles de haute technologie.

Remise en état de terrains pour les entreprises

« Dans notre prochaine étape de développement économique, nous aurons besoin de l'un des produits les plus précieux - et rares aux Seychelles - et c'est la terre. Nous pouvons tous comprendre que nous manquons de terres dans notre pays, en particulier de terrains plats. Le gouvernement a l'intention de récupérer environ 50 hectares de terres pour le secteur industriel », a déclaré M. Hassan.

Il a déclaré que les préparatifs tels qu'une évaluation de l'impact sur l'environnement et le financement ont commencé et que plus de détails seront donnés début 2024.

La déduction fiscale de l'impôt sur le revenu imposable pour les entreprises investissant dans des projets communautaires sera portée à 150 pour cent

M. Hassan a déclaré que pour encourager davantage de gestes caritatifs de la part des entreprises envers la communauté, le gouvernement augmenterait la réduction actuelle des impôts de 100 pour cent à 150 pour cent.

"Cela signifie que les entreprises qui font ces dons pour des projets et des programmes dans la communauté ou pour l'aide qu'elles apportent à des projets et programmes de la société civile, 150 pour cent du don seront déduits de l'impôt sur le revenu imposable."