Afrique: Renforcer les investissements entre les Etats-Unis et le Togo

Lors du Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique en décembre 2022, le président Biden a affirmé : "Les États-Unis s'engagent pleinement envers l'Afrique".

L'avenir se trouve en Afrique. Un exemple en est sa population jeune : l'âge médian au Togo est de dix-sept ans et demi. D'ici 2050, un habitant de la planète sur quatre sera en Afrique. Ce qui se passe en Afrique aura un impact sur le reste du monde, et nous voulons travailler ensemble pour nous assurer qu'il soit prometteur, sûr et prospère.

Nos histoires ont toujours été liées. Aujourd'hui, nous savons que notre succès, le succès de tous nos concitoyens, des deux côtés de l'Atlantique, est inextricablement lié. Nos partenaires africains y compris le Togo jouent un rôle central dans l'approche des États-Unis en matière de commerce, qui se veut accessible, équitable, concurrentielle et résiliente. Nous devons collaborer pour protéger la dignité de tous les travailleurs et la durabilité de notre planète, et poursuivre une course vers l'excellence au sein des institutions et des entreprises.

La Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, ou AGOA, est un pilier clé pour réaliser cette vision de prospérité partagée. Depuis sa signature il y a plus de deux décennies, l'AGOA a fait une énorme différence pour des millions d'Africains. En offrant un accès en franchise de droits au marché américain pour plus de 6 800 produits différents, cette législation a contribué à créer des emplois et de nouvelles opportunités économiques, notamment pour les femmes et les jeunes. Si vous gérez une entreprise ici au Togo, je vous encourage à travailler avec la Chambre de commerce du Togo pour voir comment vous pourriez utiliser l'AGOA pour augmenter vos ventes, former davantage d'employés et améliorer votre communauté.

L'AGOA est un exemple de la manière dont nous pouvons utiliser le commerce comme une force pour le bien. Pour maintenir leur éligibilité, les pays doivent respecter plusieurs valeurs fondamentales propres aux sociétés libres et équitables : l'État de droit, le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption et la protection des droits des travailleurs.

En résumé, l'AGOA est destinée à être un outil de transformation pour renforcer la prospérité inclusive en Afrique subsaharienne. Les outils politiques comme l'AGOA sont censés être utilisés, testés et affinés au fil du temps, c'est là le but de l'AGOA Forum qui se tient cette semaine à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Chaque année, le représentant américain au commerce et les ministres du commerce de chaque pays participant à l'AGOA se réunissent pour faire le point sur leur travail commun et trouver des opportunités pour en faire davantage. Cette réunion est l'occasion d'évaluer les progrès réalisés jusqu'à présent et, peut-être plus important encore, de discuter de la manière dont nous pouvons améliorer l'AGOA pour mieux servir davantage d'Africains et d'Américains.

De plus, le Forum est un catalyseur pour réunir une communauté plus large. Les responsables gouvernementaux, la société civile et les dirigeants syndicaux, ainsi que les investisseurs du secteur privé, se retrouvent tous en provenance de tout le continent et des États-Unis avec un objectif commun : utiliser le commerce pour créer de meilleures opportunités.

Voici un exemple de l'impact de l'AGOA sur le Togo. L'AGOA aide le Togo à poser les bases d'une industrie textile moderne, grâce à un accès préférentiel au marché américain. Le mois dernier, nous avons eu le plaisir d'assister au premier envoi d'exportations de vêtements depuis la Plateforme Industrielle d'Adétikopé (PIA) vers les États-Unis dans le cadre d'un contrat avec Children's Place. Je souhaite que nous trouvions plus d'opportunités pour les entreprises locales d'exporter des produits de haute qualité et de grande valeur vers les États-Unis.

C'est pourquoi l'administration Biden-Harris soutient pleinement le renouvellement de l'AGOA, car les avantages de la législation sont appelés à expirer en 2025. Le Congrès des États-Unis a le pouvoir de réautoriser cette loi, et nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec le Congrès tout au long du processus pour garantir que cette législation soit efficace et pertinente. Un autre signe de l'engagement du gouvernement américain à augmenter les opportunités commerciales pour les petites entreprises est la prochaine visite au Togo de la ministre et conseillère spéciale du gouvernement américain Isabel Guzman, à la tête de l'Administration des Petites Entreprises. Elle est la voix au sein du cabinet du président Biden pour les 33 millions de petites entreprises américaines, et du dimanche 5 novembre au mercredi 8 novembre, elle se rendra à Lomé, au Togo, et à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et les opportunités de commerce international pour les petites entreprises.

Il s'agit d'un moment de privilège dans l'engagement économique du Togo avec les États-Unis, et j'attends avec impatience une conversation robuste et tournée vers l'avenir, lors du Forum de l'AGOA et au-delà."

Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Togo