Congo-Brazzaville: De belles feuilles de « Tribaliques » d'Henri Lopes- C'était comme hier

Alors que nous nous m'apprêtions à boucler notre revue de presse quotidienne, ce 03 Novembre 2023, le site www.jeuneafrique.com envoi comme d'ordinaire, ses alertes intempestives dont l'une attire notre attention : 'Décès d'Henri Lopes, écrivain et ancien Premier ministre du Congo'.

Stop ! Henri Lopes, l'auteur de « Tribaliques » ? He oui ! C'est de lui qu'il s'agit. Cet auteur dont le livre nous a tant marqué durant notre second cycle littéraire au Lycée Classique et moderne 1 de Bouaké(centre de la Côte d'Ivoire), courant 1991. C'était comme hier !

Mais Lopes est vraiment de quel Congo ? Brazza ou Kinshasa ? A près recoupements à Abidjan, Dakar et Brazzaville, des sources très crédibles et cultes confirmeront qu'il est du Congo Brazzaville. Nous pouvons maintenant écrire : le père de «Tribaliques» est mort le 2 novembre 2023 à Suresnes (France), loin des bruits et tintamarres de Brazzaville et de Poto-Poto.

Marie-Joseph-Henri Lopes de son vrai nom, est né le 12/09/1937 à Léopoldville, chef-lieu de l'ancien Congo belge, maintenant la République démocratique du Congo. Il passe ses années d'écolier à Brazzaville et Bangui et séjourne de 1949 à 1965 à Paris et Nantes.

Il finit en 1963 ses études à la Sorbonne pour y devenir professeur. Il est membre de quelques associations d'étudiants africains. Après son retour au Congo, il est professeur d'histoire à l'École normale supérieure d'Afrique Centrale à Brazzaville jusqu'en 1966 et ensuite Directeur de l'enseignement jusqu'en 1968.

%

En tant qu'écrivain, Henri Lopès est considéré comme un des représentants les plus connus de la littérature africaine moderne. En 1972 il est lauréat du Grand Prix littéraire de l'Afrique noire de l'Association des écrivains de langue française pour son livre « Tribaliques ».

En 1993, l'Académie française lui décerne le Grand prix de la Francophonie ; la même année il devient docteur d'honneur de l'université de Paris XIIème et en 2002 de l'université de Québec.

Grand Prix littéraire de l'Afrique noire en 1971, « Tribaliques »,(102 pages aux éditions CLE de Yaoundé ), a valu à Henri Lopes, le Grand Prix Littéraire de L'Afrique Noire en 1972. Un recueil de nouvelles qui se compose de huit nouvelles qui sont autant de portraits qui dépeignent des individus et la société dans laquelle ils vivent. Huit histoires fortes, variées, qui, sans avoir l'air d'y toucher, abordent quelques problèmes essentiels de l'Afrique moderne et les passent au crible d'une critique toute de finesse et de discernement.

Dans chacune d'elle, il s'agit bien évidemment de l'Afrique des indépendances ; certes, quelques retours en arrière, situés en deçà, évoquent fugitivement la période coloniale, mais uniquement pour éclairer un personnage ; après coups et par contraste ou par contradictions. Dans tout récit, l'auteur fournit un minimum de précisions géographiques, réelles, fausses ou déguisées, qui sont autant de point de repère pour le lecteur et de points d'ancrage nécessaires pour l'action.

Ses œuvres : Le pleurer-rire (1982), Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres gaulois (2003), Le lys et le flamboyant (1997), Une enfant de Poto-Poto (2012), Le chercheur d'Afriques (1990), Il est déjà demain (2018) ou encore Sur l'autre rive (1992).

Sur le plan politique : Homme politique et diplomate, il a été Premier ministre de la République du Congo de 1973 à 1975. De 1977 à 1980, Henri Lopes est ministre des Finances. De 1982 à 1998, il assure les fonctions de directeur adjoint pour la culture et les relations extérieures à l'Unesco avant d'être nommé ambassadeur du Congo en France. Où, l'homme multidimensionnel, Henri Lopes s'est couché à jamais à 86 ans, sur l'autre rive.