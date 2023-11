Mali: Everton - Abdoulaye Doucoure prolonge jusqu'en 2025 !

Arrivé en septembre 2020 du côté d'Everton en provenance de Watford, Abdoulaye Doucouré ne va pas quitter les Toffees immédiatement. En effet, le joueur a étendu son contrat jusqu'en juin 2025.

Titulaire indiscutable à Everton, le milieu de terrain et international malien (2 sélections), a participé au maintien des Toffees la saison passée.

J'aime Everton et je suis très heureux de prolonger mon séjour ici et d'aller de l'avant avec le club. La décision a été très facile à prendre. J'aime tous les gens autour du club et tous les fans qui m'ont montré tant d'amour au cours des deux derniers mois. Je souhaitais rester ici et continuer à profiter de mon temps avec Everton. Cela signifie beaucoup pour moi de rester ici.

Je me suis toujours battu pour ce club et je l'ai toujours aimé. J'ai toujours voulu rester à Everton. Le soutien des supporters a été incroyable et je ne les remercierai jamais assez pour tout le soutien qu'ils m'apportent. Je veux continuer à jouer, je veux continuer à apprendre et je veux continuer à me battre pour le badge et pour le club. » a posté Doucouré sur ses réseaux après sa prolongation.

Le joueur de 30 ans, a cumulé 94 apparitions et s'est montré décisif à 18 reprises (neuf buts, neuf passes décisives) pour Everton depuis qu'il a quitté Watford. Il est devenu une figure clé depuis l'arrivée du manager Sean Dyche fin janvier. Les buts de l'international malien à Nottingham Forest et à Chelsea ont notamment permis aux Toffees de décrocher deux matchs nuls 2-2, tandis que son excellent doublé à Brighton & Hove Albion a mis Everton sur la voie d'une victoire 5-1