Burkina Faso: Fiscalité locale et développement territorial - Les propositions de réformes de Dr Nébila Amadou Yaro consignées dans un ouvrage

Le directeur général du Cabinet d'études et de recherches en entreprise (CERE) et ancien ministre en charge de l'économie numérique, Dr Nébila Amadou Yaro, apporte sa contribution à une refondation du système des impôts locaux afin d'en faire un véritable instrument de développement local, devant accompagner la politique nationale de décentralisation. En effet, il a consigné ses constats, réflexions et propositions sur le sujet dans un ouvrage intitulé : « Fiscalité locale et développement territorial au Burkina Faso ». La dédicace de l'oeuvre a eu lieu le jeudi 2 novembre 2023, à Ouagadougou, en présence d'amis, parents, connaissances, proches, et collaborateurs.

Préfacé par Jean Pierre Elong M'Bassi et édité par la Mercury Editions, ce bouquin de 143 pages comprend deux parties. La première est consacrée à la présentation de la fiscalité locale, à travers une mise en relief des principaux impôts locaux, les autres impôts et taxes locaux. Quant à la seconde partie, elle fait un zoom sur le lien entre fiscalité locale et développement territorial, en se focalisant sur la réalité du pouvoir fiscal local et la nécessité d'opérer des réformes en matière de fiscalité locale.

Pour l'auteur, à côte de la force publique, la fiscalité est le second pilier de la puissance de tout Etat. Mieux, l'impôt constitue le principal instrument de la souveraineté d'un Etat qui se traduit par sa capacité à mobiliser des ressources propres pour assurer l'auto-financement de ses choix politiques de développement, a-t-il souligné.*

Selon Dr Nébila Amadou Yaro, son ouvrage se veut une contribution à la réflexion pour une réorganisation de la fiscalité locale, en vue de lui conférer toute son importance et d'offrir aux communes les moyens de relever les défis du développement local. Et pour y arriver, il faut opérer un changement de paradigme dans la conception théorique de l'impôt local, de ses rapports avec l'impôt national, a-t-il suggéré. Car, sans une fiscalité locale forte générant des recettes conséquentes, le pouvoir conférés aux collectivités locales dans le cadre de la décentralisation risque d'être une coquille vide, a ajouté Dr Yaro.

En plus, l'auteur a recommandé, entre autres, l'institution d'un fonds de péréquation comme instrument de solidarité entre les communes, l'indexation des impôts locaux à la nature des ressources qui génèrent l'impôt ; c'est le cas des impôts liés aux marchés publics des collectivités locales qui peuvent être reversés aux communes et non à l'Etat central.

L'enseignant-chercheur et avocat, Salifou Dembélé, modérateur de la dédicace du livre, a salué l'auteur pour avoir produit un ouvrage sur un sujet technique et complexe qu'est la fiscalité locale ; une thématique, qui selon lui, n'est pas suffisamment documentée malgré son importance.

L'ouvrage est disponible à la librairie Mercury et à la Jeunesse d'Afrique au prix de 10 000 F CFA.