Afrique de l'Ouest: Le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA en conclave à Dakar

Dakar — Le ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des territoires, Modou Diagne Fada, a présidé, vendredi, à Dakar, un séminaire d'immersion au profit des membres du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA (CCT-UEMOA) en vue d'une contribution à la réalisation des objectifs d'intégration et de développement de l'Union.

»En décidant de réunir ce panel d'expertise, la Commission de l'UEMOA et le Conseil des Collectivités territoriales ont, en ligne de mire, une seule attente : réussir le pari qu'impose le développement territorial, afin de mieux appréhender les enjeux et défis à relever par les collectivités territoriales des Etats et de l'Union sur tous les aspects liés au développement, avec l'appui constant des partenaires techniques et financiers », a précisé le ministre.

Il a estimé que le gouvernement sénégalais, avec ses »nombreuses initiatives dans le domaine du développement local », a »une claire conscience du rôle important que jouent les collectivités territoriales dans la promotion du développement économique et social à l'échelle locale, nationale et international.

Le ministre a indiqué que les résultats du séminaire permettront d'assurer le succès des activités de développement en cours au niveau communautaire. Les orientations de la Commission de l'UEMOA serviront de levier dans l'élaboration d'une feuille de route pour les quatre prochaines années.

%

Ce séminaire de trois jours vise, entre autres, à assurer aux élus communautaires du CCT-UEMOA, une appropriation de l'UEMOA dans ses objectifs et ses missions, ses politiques, programmes et projets.

Aussi, cette rencontre permettra-t-elle aux élus communautaire de prendre connaissance des projets mis en oeuvre par le CCT-UEMOA et de faire le point des partenariats en cours et des partenariats potentiels sur lesquels la nouvelle mandature devra travailler.

Le président du Conseil des collectives territoriales de l'UEMOA, Omar Ba, a pour sa part, rappelé que le CCT-UEMOA regroupe plus de 3000 collectives territoriales, avec comme mission, d'accompagner les commissions de l'UEMOA dans ses programmes de recherche d'intégration économique, sociale et culturelle.

»Nous devons accompagner la commission, et pour se faire, il faut connaitre son organisation, son fonctionnement, ses objectifs et défis, pour pouvoir réfléchir ensemble sur les stratégies, programmes et projets qu'il faudra entreprendre », a expliqué M. Ba