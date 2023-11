Sénégal: BRVM - Forte augmentation de 136,066 milliards de FCFA de la capitalisation des actions ce 3 novembre 2023.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 3 novembre 2023, la capitalisation boursière du marché des actions la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte augmentation de 136,066 milliards FCFA.

Cette capitalisation est passée de 7662,228 milliards de FCFA la veille à 7798,294 milliards de FCFA ce vendredi 3 novembre 2023. Cette forte hausse est sous-tendue par celle de l'indice composite (l'indice général de la Bourse). Celui -ci a en effet enregistré une importante progression de 1,78% à 209,62 points contre 205,96 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a gagné 1,90% à 105,53 points contre 103,56 points précédemment.

En ce qui le concerne, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une hausse plus modeste de 0,26% à 99,80 points contre 99,54 points la veille.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle s'est établie à 10 379,500 milliards de FCFA contre 10 383,848 milliards de FCFA, soit une baisse de 4,348 milliards.

La valeur des transactions est de nouveau en forte hausse, passant de 1,550 milliard de FCFA la veille à 7,493 milliards de FCFA ce vendredi 3 novembre 2023.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Sénégal (plus 7,50% à 3 440 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 7,19% à 10 740 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 1 350 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 6,24% à 7 150 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (plus 5,16% à 9 885FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SICOR Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 5 090 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 5,66% à 750 FCFA), SOGC Côte d'Ivoire (moins 4,44% à 2 800 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 4,41% à 650 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (moins 2,04% à 2 400 FCFA).