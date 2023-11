Afrique: Premier Instructor Summit à Casablanca - Le partenariat public-privé au service de la formation des étudiants aux nouvelles technologies

Casablanca — Le groupe Huawei a organisé, vendredi à Casablanca, la première édition du Instructor Summit, un événement dédié à la promotion de partenariats public-privé au service du renforcement de la formation des étudiants et des enseignants marocains aux nouvelles technologies.

Organisé par Huawei-Maroc, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ce séminaire a offert l'occasion de faire le point sur les programmes lancés conjointement et les opportunités de coopération futures.

Intervenant à l'ouverture de l'événement, Abderrazzak Ben Saga, chef de la division de la formation et de l'orientation et coordonnateur national de l'Unité centrale de coordination des Career Centers au ministère de l'Enseignement supérieur, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée avec Huawei en 2021.

Il a noté que Huawei accompagne le ministère et les universités marocaines dans la mise en oeuvre de plusieurs projets pour réussir le défi de la transition numérique et renforcer les compétences des étudiants.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ben Saga s'est félicité des résultats de ce partenariat qui a permis la création de 60 centres ICT Academy au niveau des universités et des établissements de l'enseignement supérieur au Maroc, la formation de plus de 10.000 étudiants et enseignants dans le domaine des technologies et la certification de près de 2.000 étudiants en compétences digitales.

%

Cette coopération s'inscrit également dans la mise en oeuvre du pacte ESRI (Plan National d'Accélération de la Transformation de l'écosystème de l'Enseignement Supérieur) qui est basé essentiellement sur la capacitation, a-t-il ajouté, faisant état d'un programme conçu avec les partenaires du ministère pour permettre une certaine maitrise des outils digitaux par les étudiants.

Il a également souligné la mise en place de centres Code 212 au niveau des universités, des espaces à la fois physiques et virtuels qui sont ouverts aux étudiants 24/24 et 7/7 pour permettre l'apprentissage et le développement de projets dans le domaine du digital.

Intervenant également à l'ouverture de cet événement, Nabil Ouchagour, Chief Brand Officer chez Huawei a affirmé qu'à l'ère du numérique, les TIC sont un secteur essentiel dans l'économie numérique qui se transforme et exige de maintenir un développement rapide, saisir les opportunités et progresser en promouvant les talents comme étant la ressource la plus importante du secteur.

Dans le cadre du programme Instructor Summit, Huawei s'engage à créer des opportunités et un soutien opérationnel à travers le programme Digitech Talent, qui inclut différents programmes de formation et d'intégration au marché des TIC, au profit des étudiants mais aussi des enseignants chercheurs qui sont aujourd'hui des acteurs stratégiques, a-t-il estimé.

Pour sa part, Chakib Achour, directeur Stratégie et Markecting chez Huawei Maroc a souligné, dans une déclaration à la MAP, que cet événement, qui entre dans la continuité de la coopération avec le ministère qui se poursuit depuis 2018, constitue une plateforme d'échange qui permet de penser à de nouvelles méthodes de formation des talents.

Le digital est un levier pour tous les étudiants et enseignants qui sont l'un des piliers du renforcement de la souveraineté digitale du Maroc, a-t-il poursuivi, notant que la capacitation technologique des étudiants représente une valeur ajoutée pour le marché d'emploi.

A l'occasion de ce séminaire, deux conventions, portant sur la formation et la certification des étudiants et des enseignants dans les domaines technologiques, ont été signées entre Huawei d'une part, et les Ecoles nationales des sciences appliquées (ENSA) de Tétouan et de Safi de l'autre.

Le directeur intérimaire de l'ENSA Safi, Pr. Boumaggard El Hassane a relevé que le mémorandum d'entente s'inscrit dans le cadre de l'accord-cadre entre le ministère de tutelle et le groupe Huawei permettant à l'Ecole d'adhérer à ce réseau de promotion des compétences des jeunes étudiants grâce à des formations ciblées.

La convention, selon lui, répond à l'engouement des étudiants pour les nouvelles technologies et la nécessité d'être en phase avec les évolutions dans le domaine technologique et de l'intelligence artificielle, des domaines porteurs pour les jeunes et pour l'emploi.

L'événement a été par ailleurs marqué par la remise de trophées et prix d'honneur aux panélistes ainsi qu'aux administrateurs et enseignants marocains lauréats du programme Huawei ICT Academy.