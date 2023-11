Afrique: Le Groupe OCP, l'UM6P et la startup américaine Regrow collaborent pour développer un système de suivi et de vérification du stock carbone spécifique au sol africain

Casablanca — Le Groupe OCP, leader mondial du marché des produits phosphatés, l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et Regrow, startup américaine investie dans le domaine agricole, ont signé, vendredi, un partenariat stratégique pour développer un système MRV (Mesure, Reporting et Vérification) spécifique au sol africain.

Ce système est basé sur le modèle biogéochimique "DNDC" (DeNitrification-DeComposition), un modèle scientifique calibré et validé à l'échelle mondiale, et reconnu par les standards de référence, indique l'OCP dans un communiqué.

l'objectif du projet est d'explorer le potentiel du sol à séquestrer du carbone, booster sa fertilité et améliorer l'accès équitable au marché volontaire du carbone, et ainsi promouvoir la santé des sols sur le continent, souligne la même source.

Ce projet permettra aux agriculteurs africains d'accéder à un système MRV (Mesure, Reporting et Vérification) de pointe, à un coût compétitif comparé au coût du MRV conventionnel et les encouragera à adopter des pratiques durables, améliorant la santé de leurs sols et leurs rendements, et à développer une autre source de revenu grâce aux crédits carbone.

Les systèmes MRV sont des prérequis essentiels pour la certification des projets de séquestration de carbone, qui consistent à investir dans des programmes visant à stocker le carbone dans les sols grâce à des pratiques agricoles durables.

%

Cependant, le coût des méthodes classiques de quantification du carbone (CO2) par des mesures directes d'analyse du sol constitue une barrière à l'entrée pour les développeurs de projets ainsi que les agriculteurs (particulièrement africains) souhaitant adopter des pratiques agricoles plus durables, susceptibles de générer des crédits carbone. La digitalisation du MRV viendra éliminer cet obstacle et répondre au besoin de quantification du CO2eq de manière agile et moins coûteuse.

Une retombée cruciale de ce projet est l'élaboration et la mise en place d'une plateforme digitale, qui comprendra une interface facile à utiliser, contenant les caractéristiques clés des agriculteurs, la saisie des données de gestion, le suivi des projets carbone et un lien avec les outils de télédétection basés sur l'imagerie par satellite de Regrow, et le modèle DNDC calibré et validé.

Le Groupe OCP, l'UM6P et Regrow soutiennent la transformation durable des systèmes agricoles pour nourrir la planète et combattre le changement climatique. Ce projet n'est que le début d'une collaboration plus large entre les parties prenantes, pour promouvoir la santé des sols et la séquestration carbone. Grâce à ce partenariat, le Groupe OCP réaffirme sa position en tant que leader de la transition vers une agriculture verte et durable en Afrique.

"Le Groupe OCP travaille main dans la main avec ses partenaires et les agriculteurs pour l'implémentation de pratiques durables pour améliorer la santé des sols, contribuer à la sécurité alimentaire mondiale et lutter contre le réchauffement climatique, a indiqué le vice-président Climate Action & Decarbonisation au sein du Groupe OCP, Naoufal Mahdar, cité par le communiqué.

Ce projet d'adaptation du modèle DNDC au sol africain avec l'UM6P et Regrow est une étape importante pour libérer le potentiel de l'Afrique dans cet effort mondial", a-t-il souligné, ajoutant que le Groupe OCP affirme par là-même son engagement auprès des agriculteurs africains en particulier les plus petits.

Pour sa part, le président de l'UM6P, Hicham EL Habti, a déclaré : "Nous sommes ravis de travailler ensemble afin de promouvoir des systèmes alimentaires résilients, équitables et durables en Afrique, dans le but d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous".

Ce partenariat représente un engagement ferme à participer activement à la lutte contre les dérèglements climatiques à travers la compréhension des capacités de stockage de carbone des sols africains, a-t-il dit.

A son tour, William A. Salas, Chief Strategy Officer de Regrow, a relevé que Regrow s'investit pour améliorer la résilience agricole, notant que la moitié de la main-d'œuvre africaine est toujours employée dans l'agriculture, c'est pourquoi la croissance de la productivité agricole est essentielle pour les perspectives économiques du continent.

"Nous sommes ravis de nous associer au Groupe OCP, leader mondial dans le secteur agricole, et à l'UM6P pour avoir un impact positif auprès des agriculteurs africains" a-t-il dit.