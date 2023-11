Maroc: Oued Eddahab - M. Sadiki s'enquiert de l'état d'avancement du projet de dessalement de l'eau de mer pour l'irrigation de 5.000 Ha

Bir Anzarane (province d'Oued Eddahab) - Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a effectué, vendredi à la commune territoriale Bir Anzarane relevant de la province d'Oued Eddahab, une visite de terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet de dessalement de l'eau de mer destiné à l'irrigation de 5.000 Ha.

Ainsi, le ministre, accompagné du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued-Eddahab, Ali Khalil, du président du Conseil régional, El Khattat Yanja, des élus, des présidents des services extérieurs et des responsables du département de tutelle, a pris connaissance de l'état d'avancement de ce projet composé d'une station de dessalement, d'un parc éolien et d'un réseau d'irrigation d'une capacité de production d'environ 37 millions de mètres cubes par an, en vue d'assurer l'irrigation de 5.000 Ha et de garantir l'approvisionnement en eau potable au niveau de la région.

Ce projet pionnier dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, réalisé sur Hautes Instructions Royales, s'inscrit dans le cadre de la stratégie "Génération Green" et du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancés par SM le Roi Mohammed VI.

Il vise la valorisation des potentialités régionales et la pérennisation de ses ressources en eau, à travers l'utilisation des technologies innovantes dans le domaine du dessalement de l'eau de mer et le recours aux énergies vertes.

Mobilisant un investissement de 2,42 milliards de dirhams (MMDH), dont 1,98 MMDH pour la construction d'une station de dessalement de l'eau de mer et d'un parc éolien d'une capacité de 60 mégawatts, en plus de 442 millions de dirhams (MDH) pour le réseau d'irrigation, ce projet permettra la création d'un nouveau périmètre irrigué sur une superficie de 5.000 Ha, répartis sur 219 lots.

Ce périmètre irrigué sera assuré dans le cadre de l'opération de partenariat public-privé autour des terres agricoles du domaine privé de l'Etat, en faveur des jeunes et investisseurs de la région.

Ce projet d'envergure permettra de créer une forte dynamique économique dans la région, à travers la mobilisation d'un investissement privé pour la mise en valeur de ce périmètre, estimé à 2,5 MMDH, qui devrait générer une production annuelle de plus de 415.000 tonnes (T) de primeurs et une valeur ajoutée annuelle de plus de 1 MMDH, ainsi que plus de 10.000 emplois permanents.

Ce projet, dont l'achèvement est prévu pour juin 2025, permettra également de préserver les ressources en eaux souterraines, d'user les énergies renouvelables et d'assurer la durabilité des systèmes de production.

Dans une déclaration à la presse, M. Sadiki a indiqué que cette visite vise à s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de la station de dessalement de l'eau de mer, du parc éolien et du projet relatif à l'aménagement hydro-agricole, notant qu'ils font partie d'un projet qui consiste en la création d'un bassin agricole sur une superficie de 5.000 Ha, s'inscrivant dans le cadre du modèle de développement des provinces du sud, lancé par SM le Roi.

Evoquant la mise en œuvre de ce projet structurant, le responsable gouvernemental a assuré que les travaux vont bon train, ce qui permettra d'avoir un impact positif sur le plan socio-économique dans la région, à travers la création de 10.000 emplois permanents, notamment au profit des jeunes et de petits producteurs.

En outre, il a souligné que ce projet, mis en œuvre sur Hautes instructions Royales dans le cadre de la Stratégie "Green Generation" visant à renforcer les fondements de la souveraineté alimentaire du Royaume, se veut un modèle en termes d'utilisation des énergies renouvelables, de durabilité et de productivité.