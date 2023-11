Ile Maurice: Le grand saut pour Jessica Cerveaux

Une maman poule, toujours le coeur sur la main, une grande soeur. Ces qualificatifs reviennent en boucle dans la bouche de tous ceux qui côtoient Jessica Cerveaux, 28 ans. C'est une personne incontournable dans le domaine du social et d'une grande générosité. Elle se démène toujours pour venir en aide aux autres et soutient toujours les artistes. Elle fait aujourd'hui le grand saut et sort enfin son premier single intitulé «Mo Lamwatye.» Morceau qu'elle a composé depuis mai 2015.

Cette habitante de Gokoola est conseillère commerciale pour Bouygues Telecom à Euro CRM à Ébène. Très active socialement depuis cinq ans, Jessica Cerveaux raconte qu'elle aime bien venir en aide aux autres et essayer de trouver une solution pour les personnes démunies. «J'aide aussi les personnes qui doivent se rendre à l'étranger pour se faire soigner. J'essaie, du mieux que je peux, de voir auprès de mes connaissances s'il est possible de faciliter telle ou telle démarche car ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire.»

Toute cette aide qu'elle prodigue autour d'elle, elle sent son retour sur son parcours artistique, qui se concrétise aujourd'hui par un single. C'est modestement et reconnaissante qu'elle confie qu'elle a été encouragée musicalement par plusieurs artistes et ne manque pas de remercier Ashley Changon, qui a été la seule personne à tout faire pour que son single puisse sortir aujourd'hui alors qu'elle l'a composé depuis mai 2015.

Pourtant, le chant, Jessica le pratique depuis 2005 alors qu'elle n'avait que 10 ans. «À cet époque, j'ai commencé à chanter dans les fêtes musicales puis j'ai commencé à prendre des cours de clavier. En mars 2014, j'ai pris des cours de chant avec Linzy Bacbotte jusqu'à décembre 2017. Je faisais partie de la grande chorale et je suis même partie à Rodrigues avec elle en décembre 2017. Cela n'a été que des belles expériences, des moments inoubliables», se remémore Jessica Cerveaux.

Aujourd'hui, alors que le morceau Mo Lamwatye sort enfin, Jessica Cerveaux est confiante que cette nouvelle aventure transformera sa vie car la musique l'a toujours accompagnée. Cette chanson c'est un rêve qu'elle réalise. Bien que «Mo Lamwatye» soit comme un premier signal, Jessica Cerveaux confie que c'est loin d'être son seul projet musical. «J'ai d'autres projets qui sont en route, un solo, des duos séga avec Ashley Changon, Jah Mike, Velex et Teddy Lagouche (T-Ko)», confie cette dernière. Elle caresse l'idée d'un projet d'album. «Je laisse sa concrétisation entre les mains de Dieu. S'il le veut, je sortirai mon album en 2025.»

«Mo Lamwatye» sera disponible sur les plateformes de téléchargement légales mercredi.