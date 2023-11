Sénégal: Thiès - L'eau, l'électrification et les pistes, doléances les plus récurrentes des maires

Saly — Les questions d'électrification, d'adduction d'eau et de pistes de production ont été les doléances les plus récurrentes soumises au Premier ministre lors de sa rencontre avec les maires de la région de Thiès (ouest), dans la station balnéaire de Saly.

Amadou Bâ recevait, jeudi, les maires et présidents de conseil départemental dans un hôtel de la station balnéaire de Saly, dans le département de Mbour, dernière phase de sa tournée économique entamée samedi dans la région de Thiès.

Les besoins en termes d'électricité, d'eau et de route ont été les demandes les plus récurrentes évoquées par les élus et présidents de conseil départemental dans leurs interventions respectives.

Cheikh Sall, maire de Méouane, au nom des maires du département de Tivaouane et Seynabou Gaye Touré, présidente du conseil départemental de ladite circonscription, ont surtout insisté sur l'absence du Programme d'urgence pour le développement communautaire (PUDC) dans ce département, où subsistent des besoins réels en termes d'électrification, d'eau et de routes et de pistes de production.

Maguette Sène, porte-parole des maires du département de Mbour, a plaidé pour un programme spécial du PUDC pour raccorder à l'eau et à l'électricité les communes de Ndiaganiao, Fissel, Diass, etc., dont les 50% de leurs villages respectives n'en ont pas.

%

Quant au maire de Ngoundiane, Mbaye Dione qui s'est exprimé au nom de ses collègues du département de Thiès, il a transmis les doléances des communes de la zone. La commune de Touba Toul qui compte 96 villages a besoin d'un forage à grand débit, de trois pistes de production, de l'électrification de 10 villages.

La commune de Khombole veut disposer d'une voirie nouvelle, a-t-il poursuivi, estimant que le fait qu'une commune ancienne commune comme celle-là ne bénéficie ni du PUDC ni du Programmes de modernisation des villes (Promovilles) est une "injustice".

La commune de Cayar souhaite avoir 5 km de voirie, ainsi que 200 lampadaires solaires.

Certaines communes ont, pour leur part, évoqué un besoin de collèges, de lycées, mais aussi d'emplois.

La Senelec a consenti 33 milliards de FCFA d'investissement dans la région de Thiès. Quelque 99 localités ont déjà bénéficié de ces travaux, qui sont en cours d'exécution dans 102 localités, a-t-il noté, ajoutant que 104 des localités ciblées sont situées en zone périurbaine.

Prenant la parole pour répondre à certaines préoccupations, le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports terrestres; Mansour Faye a annoncé la réalisation de trois kilomètres de voirie à Joal, et la réhabilitation de la route Mbour-Joal de 33 kilomètres. Il a aussi annoncé la construction d'un tronçon routier dans la commune de Ngoundiane.

Concernant la question de l'emploi, le ministre Pape Sagna Mbaye a relevé que 250 000 emplois sont attendus de la construction du port de Ndayane, sur 1 200 hectares en trois phases. La première phase devrait générer 25 000 emplois et la deuxième, 175 000, a-t-il annoncé.

Le directeur général de la Senelec, Pape Mademba Bitèye a annoncé la mise en œuvre de trois programmes d'électrification dans 126 localités, dont 46 déjà terminés. Cinquante-quatre d'entre elles sont des localités périurbaines.

Le département de Thiès est aussi bénéficiaire de quatre programmes, dont 54 déjà bouclés.

Dans le département de Mbour, il a annoncé pour "bientôt" le démarrage d'un programme qui permettra d'électrifier 56 localités situées dans des zones périurbaines.

Le coordonnateur du PUDC a indiqué qu'un linéaire de 100 kilomètres est prévu dans le département de Tivaouane dans le cadre de la phase 2 dudit programme. "L'entreprise est à pied d'œuvre pour démarrer dès ce mois-ci", a-t-il dit, expliquant que le temps d'arrêt qui a été marqué, a été lié à l'hivernage.

Les maires devront transmettre des notes de synthèse résumant les besoins de leurs communes respectives au Premier ministre, a dit Amadou Bâ.

Il a annoncé l'élargissement de ce format de rencontre avec les maires et présidents de conseil départemental à toutes les régions, ajoutant qu'il sera reconduit chaque année. Le chef du gouvernement s'est félicité de la présence massive des élus à cette rencontre.