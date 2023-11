Afrique Centrale: L'Angola réaffirme son engagement en faveur de la pacification de l'est de la RDC

New York — L'Angola a réaffirmé jeudi, au siège de l'ONU, à New York, l'engagement du Président de la République, João Lourenço, à résoudre les conflits dans la région des Grands Lacs, en particulier celui de l'est de la République Démocratique de Congo (RDC).

Intervenant à la séance plénière de la Commission Spéciale de Décolonisation sur la «révision générale des missions politiques spéciales » (MPE), l'ambassadeur Francisco José da Cruz a souligné les efforts visant à apaiser les tensions et à normaliser les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda.

Le diplomate a informé que, en tant que président en exercice de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) et de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), l'Angola va accueillir samedi, à Luanda, le Sommet de la SADC, pour discuter des défis de sécurité dans l'est de la RDC, pays qui doit organiser des élections générales en décembre prochain.

Francisco José da Cruz a réitéré que l'Angola a joué un rôle important dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits, ainsi que dans la promotion de la paix et de la démocratie en Afrique, en particulier dans la région des Grands Lacs, à travers des initiatives diplomatiques visant à renforcer le dialogue politique permanent, à bâtir la confiance mutuelle et coopération pour promouvoir une croissance économique inclusive, la prospérité et le bien commun.

Selon le diplomate, en tant que pays pacificateur, édificateur et épris de paix, la résolution pacifique des différends et la promotion de la paix et de la sécurité internationales sont les pierres angulaires de la politique étrangère de l'Angola.

« Nous devons continuer à promouvoir la diplomatie préventive, le maintien et la consolidation de la paix, car ils sont étroitement liés à nos initiatives nationales et internationales pour mettre en oeuvre l'Agenda 2030 de développement durable et réaliser nos aspirations communes de ne laisser personne de côté », a-t-il souligné.

Le diplomate a rappelé que l'Angola était l'un des pays fondateurs de la Commission de consolidation de la paix (PBC) de l'ONU, qui a élu son premier président, en juin 2006, l'ancien Représentant permanent de la République d'Angola auprès de l'ONU, Ismael Gaspar Martins.