Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Novembre 20023

Côte d’Ivoire : Organisation de la Can Foot/2024- Beugré Mambé, engage les commissions à plus d'efficacité et de célérité

Le premier ministre, ministre des sports et du cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a engagé le Cocan et ses différentes commissions à faire preuve de plus d'efficacité et de célérité*, en ne laissant de côté aucun détail pour réussir l'organisation de la Can et de la Ligue des Champions féminine 2023 en Côte d'Ivoire. Rapportent les services de la Primature. Le chef du gouvernement présidait, le vendredi 03 novembre 2023 à la Primature à Abidjan-Plateau, une réunion dont l'objectif était de dresser un point de l'évolution des travaux des commissions engagées dans l'organisation de la Can d'une part, et de la Ligue des Champions féminine qui débute le dimanche 05 novembre à Korhogo et à San Pedro, d'autre part. (Source : presse locale)

Sénégal : Commission électorale nationale autonome (Cena)- Macky limoge le président Doudou Ndir

Quatre jours après avoir fait injonction à la Direction générale des élections (Dge) de délivrer des fiches de parrainage à Ousmane Sonko, Ndour Ndir quitte la présidence de la Commission électorale nationale autonome (Cena). Un décret du président de la République Macky Sall est venu, ce vendredi 3 novembre 2023, nommés de nouveaux membres dont un vice-président également. La présidence de la Commission électorale nationale autonome (Cena) est désormais confiée à l’Inspecteur général d’Etat à la retraite Abdoulaye Sylla. « Le Président de la République a nommé, par décret n° 2023- 2152 du 03 novembre 2023, les nouveaux membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (Cena), à l’expiration des mandats des membres sortants. Le Chef de l’Etat a par ailleurs nommé Monsieur Abdoulaye SYLLA, Inspecteur général d’Etat à la retraite, et Monsieur Ndary TOURE, Magistrat à la retraite, respectivement président et vice - président de la Commission électorale nationale autonome (Cena) », indique un communiqué de la Présidence de la République signé par le Secrétaire général Oumar Samba Bâ. C’est la loi n°2005-07 du 11 mai 2005 qui a institué la Commission électorale nationale autonome (Cena).(Source : adakar.com)

Rwanda : Tourisme - Paul Kagamé annonce la suppression des visas pour les africains

Pour voyager au Rwanda, les africains n’auront plus besoin de visa. Le président rwandais a annoncé la fin de la restriction jeudi, à la tribune du 23 e sommet du conseil mondial du tourisme à Kigali. « N’importe quel Africain peut prendre l’avion pour le Rwanda quand il le souhaite et il ne paiera pas pour entrer dans notre pays », a déclaré Paul Kagamé. La mesure vise à stimuler la libre circulation de personnes et le commerce à l’échelle du continent. Le chef de l’État rwandais a du reste vanté le potentiel de l’Afrique en tant que « destination touristique unifiée » pour un continent dont 60 % des touristes proviennent encore de l’extérieur, selon les données de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique. (Source : abamako.com)

Togo : Roaming-Togo/Ghana- Une baisse des tarifs de communication et d’internet pour les usagers des deux pays

Le Togo et le Ghana ont signé un protocole d’accord bilatéral de free roaming sur les appels et données internet, à Accra, favorisant la communication à moindre coût aux usagers sans changer de carte SIM, a annoncé l'ARCEP via un communiqué ce vendredi 03 octobre 2023.Ce protocole a été signé le 01 novembre entre M. ANOKYE Joe, Directeur Général de NCA Ghana et M. GALLEY Michel Yaovi, Directeur Général de l’ARCEP Togo. Cette signature est intervenue au cours de deux jours de travaux ayant réuni à Accra les deux régulateurs et les représentants des opérateurs mobiles du Ghana notamment MTN, Airtel, Vodafone et ceux du Togo en l’occurrence Moov Africa Togo et Togo Cellulaire. L’effectivité de sa mise en œuvre dès le 1er mars 2024, se traduira par une baisse très importante des tarifs pour les voyageurs togolais en visite au Ghana et vice versa. (Source : alome.com)

Rca : Rébellion- 5 civils tués et 8 autres blessés dans une attaque armée dans le nord-ouest du pays

Une attaque d’hommes armés a fait cinq morts et huit blessés jeudi dans le nord-ouest de la République centrafricaine (Rca), a-t-on appris de sources locales concordantes. Des hommes armés, assimilés aux éléments de la Coalition des patriotes pour le changement (Cpc), un mouvement armé centrafricain, ont attaqué jeudi matin une position des Forces armées centrafricaines (Faca), dans la ville de Moyenne-Sido, dans la préfecture de l’Ouham Fafa.Selon Hugues Dolingar, député de Kabo dans l’Ouham Fafa, le bilan de l’attaque fait état de cinq morts dans les rangs des civils. Parmi les huit personnes grièvement blessées, on dénombre deux militaires centrafricains. Les assaillants ont pris le contrôle de la ville avant de se retirer. Ils ont emporté plusieurs bœufs des éleveurs et pillé des magasins et les biens des particuliers, a ajouté M. Dolingar. (Source : abangui.com)

Niger : Commerce avec les Usa- Le pays exclu de l’Agoa

Le Niger, la République centrafricaine, le Gabon et l'Ouganda ne bénéficieront plus de cet accord commercial sur les droits de douanes avec les Etats-Unis. Le programme Agoa, qui existe depuis 23 ans, permet essentiellement l'accès de plus de 6.000 produits africains au marché américain sans droits de douane. William Johann Schmonsees, porte-parole du Département d'Etat et directeur du Centre régional des médias pour l'Afrique, explique qu'en valeur, un tiers des produits éligibles ont bénéficié de ce statut préférentiel en Afrique ces dernières années. (Source : abangui.com)