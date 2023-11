Madagascar: Collectif des candidats - La marche de Mahitsy retardée

Malgré le retard causé par un barrage routier érigé par les éléments des Forces de l'ordre, la marche pacifique débute quand même dans les environs de Mahitsy. Les candidats ont pu s'exprimer devant leurs partisans.

La marche pacifique d'hier ne s'est pas passée comme prévu pour les membres du collectif des candidats et leurs partisans. L'heure du début est décalée vu que les candidats n'ont pas pu, dans un premier temps, rejoindre la ville de Mahitsy car ils ont été barrés par les éléments des Forces de l'ordre du côté de Manakambahiny. À la stupeur générale, ce sont les manifestants qui les ont rejoints du côté d'Ambatomainty tout en contournant le barrage érigé par les Forces de l'ordre.

C'est là que Marc Ravalomanana, patron du TIM, déclare que peu importe le nombre des éléments des Forces de l'ordre, ils ne pourront rien faire contre la force de la lutte entreprise par le peuple. Les candidats ont tout de même pu faire tour à tour leurs discours au milieu de leurs partisans. Mais ils ont été contraints de faire leurs discours debout sur une charrette à cause de la situation.

Vers 14 heures, quelques-uns des candidats accompagnés des manifestants ont pu rejoindre la ville de Mahitsy pour réellement débuter la marche pacifique du jour. Marche qui s'est achevée par les discours des candidats à l'espace Tahirihasina Mahitsy. Les candidats Marc Ravalomanana et Hajo Andrianainarivelo qui n'ont pas pu rallier les lieux sont intervenus par téléphone pour finir la marche d'hier. Lors de leurs allocutions, chaque candidat continue d'haranguer leurs partisans de venir aujourd'hui à la Place du 13 mai pour terminer une bonne fois pour toute la lutte et avoir une élection véritablement transparente et inclusive.

%

Combat

Le barrage érigé par les éléments des Forces de l'ordre hier à Manakambahiny n'a pas terni la volonté des candidats et de leurs partisans d'entamer la marche pacifique. Les manifestants ont fait preuve d'audace en contournant le barrage et les candidats ont montré leur détermination en trouvant également le moyen de contourner le barrage et d'arriver à Mahitsy.

Tout cela est la preuve que le collectif des candidats et leurs partisans sont prêts à en découdre aujourd'hui, que ce soit face aux éléments des Forces de l'ordre ou aux partisans Oranges qui prévoient, de leur côté, de faire un grand carnaval pour le compte de la campagne électorale de Andry Rajoelina, candidat numéro trois. Ils donnent donc rendez-vous au peuple, aujourd'hui, à la Place du 13 mai. À savoir s'ils auront le culot d'emmener la population à sa perte, surtout avec les mesures qu'on peut qualifier de drastiques des autorités face à cette manifestation qui n'est pas autorisée.

La couleur est donc annoncée et la journée d'aujourd'hui risque de ne pas être calme dans le centre-ville. Reste à savoir si les partisans vont répondre présent avec la double menace des éléments des Forces de l'ordre d'un côté et des partisans Oranges de l'autre.