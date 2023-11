Madagascar: Santé Publique - Quelques patients avec un syndrome grippal hospitalisés

Une nouvelle vague d'épidémie de grippe ou de Covid-19 est-elle en train de sévir ? Une forte hausse des consultations externes des personnes qui souffrent de la grippe est observée dans les centres de santé de base, et dans les cabinets médicaux privés à Antananarivo. Il y a même des patients hospitalisés à cause des infections respiratoires, selon quelques sources hospitalières. « Ils souffrent d'un syndrome pseudo grippal (ndlr : symptômes ressemblant à la grippe, à savoir : fièvre, courbature, maux de tête, mais la grippe n'a pas été confirmée par un test), et, parfois, ils développent une détresse respiratoire. Ces cas ne sont pas très nombreux. Ils ne figurent pas dans la liste des principaux motifs d'hospitalisation, mais ils existent », a indiqué une source, hier.

Cette maladie touche la population de tout âge, mais les personnes âgées et les enfants, étant les plus vulnérables, sont ceux qui nécessitent, le plus souvent, une hospitalisation.

Les centres de santé de base et les cabinets médicaux sont débordés par cette éventuelle épidémie de grippe. « Nos patients ont triplé. Il y a des cas suspects de Covid-19, de pneumonie, de bronchiolite, des cas de diarrhée. La maladie est très contagieuse, car, souvent, tous les membres d'une famille en sont atteints », affirme le Dr Domoina Rakotonoely, un médecin traitant dans un cabinet à Ambondrona.

Les professionnels de santé n'arrivent pas à mettre un nom sur la maladie, la plupart des malades n'effectuent pas un test de dépistage. Le Dr Zakaria Randriamialivony, médecin traitant auprès d'une clinique à Ankadimbahoaka, indique la ressemblance de « l'épidémie » actuelle, avec celle de la Covid-19, mais avec un peu plus de résistance des malades. « Ce qui caractérise cette maladie, c'est la forte fièvre qui persiste chez les malades. Chez certains patients, la température atteint 39, voire 40°C, pendant près de trois jours. Mais en général, la maladie est moins grave », note-t-il.

L'alternance de la chaleur, du froid et de la pluie favorise la pullulation des virus, selon les médecins. Ils recommandent une hygiène diététique pour renforcer l'immunité.