Maroc: Province d'Al Haouz - Réunion de coordination et de cadrage de la saison hivernale 2023

Tahanaout (Province d'Al Haouz) - Une réunion annuelle de coordination et de cadrage de la saison hivernale 2023/2024 s'est tenue, vendredi au siège de la province d'Al Haouz.

tenue en présence du Secrétaire Général du ministère de l'Equipement et de l'Eau, Mustapha Fares, et du gouverneur de la province d'Al Haouz, Rachid Benchikhi, cette réunion vise à assurer, de manière efficiente et proactive, une meilleure préparation de la saison hivernale dans cette partie du territoire national.

Dans une allocution de circonstance, M. Fares, a indiqué que cette réunion illustre le grand intérêt que le ministère accorde aux usagers de la route pour garantir la fluidité du trafic routier et garantir la sécurité routière, mettant en avant la stratégie qui devrait être adoptée pour assurer la continuité du service routier, et faire face aux déficits enregistrés lors de la dernière saison hivernale.

De même, M. Fares a souligné l'importance de promouvoir les ressources humaines, et d'améliorer leurs conditions de travail ainsi que la qualité, tout en prenant en considération les contraintes auxquelles se trouve confronté le réseau routier sur fond des défis climatiques actuels.

Il a également appelé à une meilleure gestion des interventions en fonction des axes routiers, à la promotion de l'efficacité des équipes d'intervention, à l'amélioration des moyens de communication internes et externes, et à la garantie de la rénovation et de l'entretien en permanence des engins de déneigement.

De son côté, le gouverneur de la province d'Al Haouz, a mis en avant l'importance de cette réunion axée sur les préparatifs en prévision de la saison hivernale et ce, dans le but de garantir, dans les meilleurs conditions, la continuité du trafic routier durant cette période de l'année, appelant à œuvrer de concert pour promouvoir un développement inclusif et intégré qui tienne compte des préoccupations et des priorités de cette zone, en application des Hautes Orientations Royales.

Les différentes mesures adoptées ou prévues dans le cadre de ce plan de lutte contre les effets de la vague de froid visent, a-t-il relevé, à préserver la vie et la santé de la population locale, à travers des actions menées conjointement, en particulier dans ces circonstances exceptionnelles suite au séisme du 08 septembre dernier.

Au terme de cette réunion, le Secrétaire général du ministère de l'Equipement et de l'Eau, accompagné du gouverneur de la province, a visité le parc des engins et équipements de la Direction régionale de Tahanaout, et procédé à la remise de clés de nouveaux engins aux responsables de ce parc.