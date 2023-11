Maroc: Marche Verte - La province de Sefrou se dote d'une plate-forme pour accompagner les jeunes porteurs de projets

Sefrou — La province de Sefrou sera dotée d'une "plate-forme des jeunes" destinée à accompagner les jeunes porteurs de projets et à promouvoir l'esprit entrepreneurial.

Ainsi, le gouverneur de la province, Omar Touimi Benjelloun, accompagné d'une délégation composée notamment du secrétaire général de la préfecture, des élus et les chefs de services décentralisés de la région, a présidé, vendredi, la cérémonie de la pose de la première pierre de l'édification de la plate-forme des jeunes à Sefrou, une structure qui sera achevée dans le cadre du programme d'amélioration des revenus et d'insertion économique des jeunes de la troisième phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), et ce à l'occasion de la célébration du 48ème anniversaire de la Marche verte.

Cet espace, qui sera réalisé en partenariat avec la Commune de Sefrou, est financé par l'INDH pour un coût total de 2,9 millions de dirhams sur une superficie totale de 1.025 m2, dont 600 m2 couverts.

Cette installation comprend un espace d'accueil, d'écoute et d'orientation, un espace de travail en commun et de réseautage, deux salles de formation et de suivi, des espaces dédiés au soutien à l'emploi et à l'économie sociale et solidaire, en plus de bureaux, une salle de réunion et des sanitaires.

Ce projet vise à accompagner les jeunes porteurs de projets, à soutenir l'entrepreneuriat, à valoriser le travail indépendant et à accompagner les coopératives et les organisations de l'économie sociale et solidaire.

Il se propose également de renforcer l'inclusion économique des jeunes en les aidant à accéder à des opportunités d'emploi et à améliorer leurs revenus en harmonie avec les objectifs fondamentaux fixés par l'INDH pour la jeunesse de la province de Sefrou.

Le gouverneur de la province et président du Comité Régional de Développement Humain, et la délégation l'accompagnant ont également supervisé la livraison d'équipements aux jeunes ayant bénéficié de l'appui de l'INDH dans le cadre de l'axe de soutien à l'esprit entrepreneurial, ainsi qu'à une coopérative dans le cadre de l'axe de soutien à l'économie sociale et solidaire.

Par la même occasion, le responsable territorial a supervisé la remise de deux véhicules de transport scolaire au profit des élèves à besoins particuliers bénéficiant des classes intégrées dans les communes d'Imouzzar Kandar et Ribat Al-Khair.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'Action sociale à la préfecture de Sefrou, Adil Zahiri, a souligné que la plateforme des jeunes fournira des services importants au profit de la jeunesse de la région dans le cadre du troisième programme lié à l'amélioration des revenus et intégration économique des jeunes.

Il a ajouté que le processus d'accompagnement des jeunes dans la région de Sefrou se déroule désormais à travers une plateforme temporaire, puisque cet espace a accueilli plus de 1.270 jeunes hommes et femmes selon trois axes : l'emploi, le soutien à l'esprit entrepreneurial et l'accompagnement de l'entrepreneuriat et à l'économie sociale et solidaire, ajoutant que depuis 2021, 17 coopératives ont été financées employant plus de 65 jeunes, outre le financement de 83 projets de jeunes sur 311 projets qui ont fait l'objet d'un accompagnement à priori par le Réseau Africain pour le Développement Durable, partenaire de l'INDH.

De son côté, le chef de service amélioration des revenus et de l'insertion économique des jeunes à la préfecture de Sefrou, Mimoune Belkacem, a indiqué que la plate-forme est de nature à promouvoir les services rendus au profit des jeunes de la province, saluant les résultats fructueux réalisés par la plate-forme temporaire qui a accueilli plus de mille jeunes.

Quant à Halima Hamoujit, présidente du Réseau Africain pour le développement Durable, elle a expliqué que le programme d'amélioration des revenus et de l'insertion des jeunes vise à accompagner les jeunes pour créer leurs propres entreprises, notant que ce programme a réalisé d'importants résultats au niveau de la province à la faveur des efforts déployés par l'ensemble des acteurs et partenaires.