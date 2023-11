Maroc: Boujdour - Inauguration de la 1ère tranche du projet d'aménagement hydro-agricole de Jrifia pour un investissement de 150 MDH

Boujdour — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a inauguré, vendredi à la commune de Jrifia (province de Boujdour), la première phase du projet d'aménagement hydro-agricole de Jrifia, pour un investissement de 150 millions de dirhams (MDH).

M. Sadiki, accompagné du gouverneur de la province de Boujdour, Ibrahim Ben Ibrahim, du directeur général de l'Agence pour le Développement Agricole, El Mahdi Arrifi, des élus, des présidents des services extérieurs et des responsables du département de tutelle, a donné le coup d'envoi à ce projet hydro-agricole pour le développement des filières maraichères et laitières, qui s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI.

Ce projet d'envergure d'une superficie totale de 1.000 Ha, mobilisant un investissement global d'environ 310 MDH, permettra dans sa première tranche, l'irrigation de 250 Ha, répartis sur 26 projets de partenariat public-privé autour des terres agricoles du domaine privé de l'Etat, attribués aux investisseurs et aux jeunes de la région Laâyoune-Sakia El Hamra.

Ces projets contribueront à améliorer la productivité, dans l'optique d'atteindre une production annuelle de 1.750 tonnes (T) de lait, 90 T de viandes rouges, 7.000 T de cultures fourragères et 13.000 T de tomates.

Ils permettront également la valorisation des eaux souterraines, la création de 440 emplois permanents et l'amélioration des revenus des agriculteurs.

L'aménagement hydro-agricole a consisté en le creusement de plusieurs forages et la construction de bassins de stockage de l'eau, la construction et l'équipement d'une unité de déminéralisation de l'eau d'irrigation et l'installation de stations pompage, de filtration et de fertigation, ainsi que l'équipement des parcelles en système d'irrigation localisée (goutte à goutte).

Dans une déclaration à la presse, M. Sadiki a souligné que ce projet structurant qui est destiné aux investisseurs régionaux et locaux, ambitionne d'atteindre prochainement 10.000 Ha, notant qu'il s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud et dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement du secteur agricole « Génération Green 2020-2030», lancée par SM le Roi Mohammed VI.

Ce projet hydro-agricole consiste en l'utilisation de la technique d'irrigation goutte à goutte de manière moderne et bientôt la mise en place de panneaux photovoltaïques pour assurer la durabilité du projet et réduire le coût de l'eau au profit des producteurs, a-t-il poursuivi, faisant savoir qu'un projet de dessalement de l'eau de mer sera installé au niveau de cette commune.

Par ailleurs, M. Sadiki et la délégation l'accompagnant ont procédé à Boujdour, à l'inauguration d'un nouveau marché moderne à bestiaux visant à développer les filières animales dans la région.

Construit sur une superficie de 22.000 m2, pour un investissement de 7 MDH, ce marché qui comporte des locaux commerciaux et des enclos pour bétail, vise à développer et à valoriser la filière viandes rouges et à améliorer les canaux de commercialisation dans la province, d'autant plus qu'il permettra de créer des opportunités d'emploi et d'augmenter les revenus des éleveurs.