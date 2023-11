Maroc: Marche Verte - Lancement et inauguration de plusieurs projets de développement dans la province d'Essaouira

Essaouira — Divers projets socio-économiques ont été lancés ou inaugurés, vendredi, dans la province d'Essaouira, à l'occasion de la célébration du 48è anniversaire de la Glorieuse Marche Verte.

Ces projets, qui touchent différents secteurs, notamment l'artisanat, l'aménagement du territoire et l'urbanisme, l'agriculture et l'enseignement, viennent conforter la dynamique de développement que vit cette province à forte dominante rurale.

Ainsi, le gouverneur de la province, Adil El Maliki a procédé, dans la commune d'El Hanchane, à l'inauguration d'un village d'artisanat, dont la réalisation a nécessité des crédits de l'ordre 4,3 MDH.

Cette nouvelle structure comprend 8 locaux dédiés à la commercialisation des produits, 8 ateliers, la Maison de l'artisane (Dar Saniaa), des salles réservées à la formation, une salle de réunions, des bureaux administratifs et des dépendances sanitaires.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l'artisanat, Mustapha Bouragba, a expliqué que ce projet vise l'organisation des artisans au sein d'un espace uni de production, le renforcement de la commercialisation des produits d'artisanat et l'amélioration des conditions de travail des professionnels et de la qualité des produits pour une meilleure valorisation et plus de revenus au profit des artisans.

Il a également relevé qu'un comité provincial se penche sur la détermination des bénéficiaires dont le nombre dépasse 150, précisant qu'en mars prochain, les différents locaux seront opérationnels.

%

Toujours à El Hanchane, le gouverneur a suivi des explications sur le plan d'aménagement et de mise à niveau du centre de cette commune rurale.

Ce projet ambitionne de faciliter la programmation des routes, des pistes et des parkings, créer des espaces dédiés aux équipements communaux et des structures d'intérêt public, mettre à disposition des services publics, déterminer des zones nécessitant une restructuration, ouvrir des espaces dédiés au logement et aux activités socio-économiques, renforcer les infrastructures de base du Centre et de favoriser une dynamique socio-économique au niveau de cette commune.

Dans le domaine agricole, il a été procédé à El Hanchane à la remise pour exploitation et gestion de l'unité de production des aliments de bétail (4,250 MDH), dont le nombre de bénéficiaires atteint 1.340 éleveurs et femmes rurales, ainsi qu'à la distribution d'équipements destinés à la valorisation des produits de terroir et à la remise de certificats de l'ONSSA au profit de sept coopératives.

Au niveau de la commune de Krimat, le gouverneur a pris connaissance de l'état des lieux des terres soulaliyates dans cette région. Dans ce sens, des explications exhaustives ont été présentées par la Division des Affaires rurales à la préfecture sur le projet à Douar Assaba, dont l'investissement global s'élève à 13,194 MDH.

Dans la commune rurale de Meskala, il a été aussi procédé au lancement d'un ambitieux projet dans le cadre de la stratégie Génération Green, et qui porte sur la plantation de 200 ha en oliviers avec un investissement de 3MDH, et de 100 ha en caroubier pour un coût de 1,8 MDH, ainsi qu'à la distribution de plus de 200 têtes de caprins.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l'agriculture, Ahmed Najid, a passé en revue les différents projets en cours de réalisation ou prévus à l'échelle de la province dans le cadre du programme de développement des chaînes d'olive et du caroubier, précisant que ces actions portent sur la plantation de plus de 500 ha en oliviers, de 200 ha en caroubier et de 100 ha en câprier.

Il s'agit aussi du projet d'indication géographique protégée à même de créer une valeur ajoutée en matière de production de l'huile d'olive dans la province, d'améliorer la productivité et de renforcer les revenus des agriculteurs.

Concernant la remise à cette occasion d'équipements à une quarantaine de coopératives, le responsable a noté que cette action vise à soutenir ces structures en vue de renforcer leur production, de mieux valoriser et diversifier leurs produits et d'améliorer les revenus de leurs membres.

S'agissant des secteurs de l'enseignement et des sports, le gouverneur a donné le coup d'envoi de la construction d'un terrain de proximité à la commune de Lagdadra pour un coût de près de 960.000 DH.

La mise en place de cette structure sportive intervient dans le cadre d'un projet global visant à doter six communes (Mzilat, Kchoula, Mouarid, Meskala, Lagdadra et Majji) de terrains de proximité, sachant qu'un programme ambitieux consistant en la construction de ce genre d'infrastructures dans 28 communes au total (5,756 MDH) est en cours, outre une piscine semi- olympique prévue à Essaouira.

Par la suite, M. El Maliki et la délégation l'accompagnant ont effectué une visite à une unité de l'enseignement préscolaire, l'occasion de s'informer des réalisations accomplies dans ce domaine dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain.

L'offre scolaire s'est aussi renforcée avec la pose de la première pierre pour la construction du Lycée qualifiant Mansour Dahbi, pour une enveloppe budgétaire de plus de 27,447 MDH, financés dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural (Fonds du développement rural en zones montagneuses).

Les travaux de construction de cette structure scolaire, dotée d'un internat d'une capacité de 160 lits, s'étalent sur 18 mois.

A cette occasion, des explications, chiffres à l'appui, ont été aussi apportées par les cadres de la Division de l'Action scolaire à la préfecture de la province sur le soutien scolaire en milieu rural mené dans le cadre du programme d'impulsion du capital humain des générations montantes durant la période 2021-2024 au profit des élèves tous cycles confondus, et dont le nombre total a atteint 5.056 apprenants.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports, Noureddine Laoufi, a mis en avant l'évolution tangible de l'indicateur du préscolaire dans la province, avec un taux de couverture actuel de plus 86% en unités dédiées à cet enseignement.

Il a également souligné que le lycée-qualifiant qui verra le jour à Bizdad contribuera à l'amélioration de la scolarisation et aux efforts de lutte contre la déperdition scolaire en milieu rural.