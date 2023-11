Madagascar: Gala international Multiboxe - Des combats explosifs demain à Mahamasina

Douze combattants formeront l'équipe de Madagascar pour le Gala international multiboxe qui se déroulera demain au gymnase couvert de Mahamasina. Ils défieront les représentants des îles voisines.

Le rendez-vous tant attendu est enfin arrivé. La Capitale accueillera de nouveau le Gala international multiboxe. Quatre pays sont engagés à cette initiative du club 3FB Savate qui se déroulera demain toute la journée au gymnase couvert de Mahamasina. Neuf combats internationaux de boxe anglaise, de boxe chinoise, de kick-boxing et de savate pro sont programmés avec la participation des élites venant de la Réunion, des Comores, de Mayotte et de Madagascar. Les catégories concernées sont entre autres les 52 kg, 57 kg, 63,5 kg, 67 kg et 85 kg hommes et dames.

« Le kick-boxing et la savate prendront une grande partie de ce tournoi. Il s'agit d'un tremplin pour les championnats du monde en 2024 et les autres échéances internationales. Les boxeurs, quant à eux, se préparent pour la qualification aux Jeux Olympiques de Paris. Mais l'objectif principal est de rassembler les passionnés de la boxe et de créer une solidarité entre les quatre pays participants », note Joseph Randrianasolo, directeur technique du club 3FB, lors d'une conférence de presse, hier à Tsaralalàna.

Les combattants malgaches peaufinent leur préparation après une longue période de regroupement. En effet, les sélections se font au niveau de la ligue d'Analamanga et à l'issue du championnat national pour chaque discipline. La Réunion y présentera également une forte délégation. Une belle bataille est à prévoir, c'est le moins que l'on puisse dire. Des duels de classe A entre les combattants malgaches complèteront le programme.

%

« Cette organisation est le fruit d'une collaboration entre la Fédération malgache de savate boxe française et le club 3FB. C'est un exemple à suivre pour tous les clubs. Je vous encourage vraiment à faire un tournoi comme celui-ci car il s'agit d'une clé essentielle pour améliorer les performances de nos athlètes. La Fédération est prête à les soutenir », a fait savoir Jean Aimé Nakolo, le président de la Fédération malgache de savate boxe française.