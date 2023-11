Madagascar: Groupe Filatex - Un acteur engagé dans l'immobilier écologique

Le Groupe Filatex a, pour la 11e fois consécutive, honoré de sa participation le Salon International de l'Habitat, qui en est à sa 25e édition. Durant les quatre jours d'exposition, qui ont eu lieu du 19 octobre au 22 octobre, le groupe a une nouvelle fois démontré son importance dans le domaine de l'immobilier et foncier, à travers sa branche Filatex Immobilier. Fort d'une décennie d'expertise dans ces secteurs, le groupe s'est imposé comme un acteur incontournable en offrant des biens exceptionnels à sa clientèle variée, que ce soit dans le domaine résidentiel, commercial ou industriel.

Avec les enjeux écologiques actuels, l'engagement du groupe envers le développement durable de Madagascar a été au coeur de ses préoccupations au fil des années. Aujourd'hui, il se consacre activement à fournir des solutions immobilières écologiques et durables, marquant ainsi sa contribution significative à la croissance économique et environnementale du pays. Grâce à son dévouement envers l'excellence et l'innovation, le Groupe Filatex se positionne en tant que leader dans la création de projets immobiliers de qualité, contribuant ainsi au développement durable de Madagascar.

En plus de Filatex Immobilier, le salon a été enrichi par la participation active de HAYA Madagascar et du ShowRoom des Nouveautés, des filiales du Groupe Filatex spécialisées dans la maroquinerie de luxe et dans le mobilier d'intérieur. Ces dernières ont eu l'occasion de présenter leurs meilleurs produits respectifs, offrant aux visiteurs un aperçu des innovations et des tendances les plus récentes.