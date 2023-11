Madagascar: Une entrée sur la Place du 13 mai qui fera date

C'est peut-être un tournant de l'histoire auquel on va assister ce week-end. Les manifestations qui ont toujours eu lieu lors des précédentes crises traversées par le pays se sont toujours déroulées dans la confusion et la violence. Le mouvement initié par le Collectif des candidats repose sur la force des idées qu'il défend, lesquelles sont désormais partagées par une majorité de l'opinion. La descente sur la Place du 13 mai prévue pour aujourd'hui marque l'aboutissement de la lutte menée depuis près de deux mois par ces candidats qui n'ont jamais cessé de dénoncer la tenue d'une élection présidentielle biaisée où les règles du jeu sont truquées.

Le remplacement d'une HCC et d'une CENI jugées partiales est le leitmotiv des slogans des manifestants lors des marches pacifiques dans les différentes localités de la région d'Analamanga. Malgré les provocations auxquelles ils ont dû faire face et les interdictions imposées par les autorités, ils sont déterminés à faire aboutir leurs revendications. Même si la Place du 13 mai est qualifiée de " zone rouge", cela n'affaiblit en rien la détermination du collectif des candidats à rassembler des dizaines de milliers de partisans sur cette place emblématique. La présence accrue des forces de l'ordre ces derniers jours sur place ne les intimide pas.

Ils comptent sur la force de leurs convictions et la sereine assurance de leurs sympathisants pour faire face aux éléments de l'EMMONAT qui tenteraient de les empêcher d'avancer. Le monde entier aura les yeux fixés sur eux, ce week-end, sachant qu'ils ont alerté la communauté internationale sur la situation actuelle. L'impact de cette grande manifestation sur le déroulement des événements futurs demeure incertain, mais l'on sait d'ores et déjà qu'un grand carnaval sera organisé par les partisans du candidat n°3 dans la capitale. La lutte d'influence bat son plein. Ce qui est après tout de bonne guerre.

C'est la guerre se déroulant au Proche-Orient qui focalise l'attention des grandes puissances, qu'elles soient occidentales ou orientales. Depuis l'opération menée par le Hamas en Israël le 7 octobre et les milliers de morts qu'elle a occasionnés, les citoyens de l'État hébreu sont plus soudés que jamais autour de l'idée de l'élimination du groupe terroriste. Leurs forces armées sont prêtes à entrer dans la bande de Gaza. Cette intrusion a été retardée à cause du souci des autorités israéliennes de préserver au maximum la vie des civils palestiniens.

Les Américains et les Européens ont eu leurs mots à dire dans la conduite de cette guerre d'éradication du Hamas. L'Iran et certains pays de la région qui sont les alliés de cette organisation ont été fermement mis en garde par le secrétaire d'Etat américain à la Défense. Dans le même temps, il a dépêché au large des côtes israéliennes un groupe aéronaval, composé de deux portes avions et de leur escadre d'accompagnement. Tsahal doit aussi faire face au Hezbollah libanais sur sa frontière sud. Pour le moment, il n'y a pas d'escalade prévue.

La Place du 13 mai, aujourd'hui, sera au centre de l'attention de toute la communauté nationale. La détermination du collectif des candidats et de leurs sympathisants est sans faille. L'opposition qu'ils vont pouvoir mettre en face des forces de l'ordre sera-t-elle suffisante ? En tout cas, ils n'entendent pas reculer en dépit des obstacles qu'ils trouveront sur leur chemin.