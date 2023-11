Madagascar: Challenge DFC « Tanora Mahasaky » - Pour faires des enfants des acteurs de changement

Lancé en 2022 par l'association Zaza Sambatra, le challenge « Tanora Mahasaky » littéralement traduit par « jeunes qui osent » a vu la participation de plus de 130 projets issus de la démarche Design For Change ou DFC cette année. Les 8 projets ayant obtenu la meilleure note du jury ainsi que les 8 facilitateurs-encadreurs les plus dynamiques ont été primés durant l'événement national qui a eu lieu au Complexe Sportif CNaPS Vontovorona hier.

Design For Change est une méthode pédagogique internationale déployée dans 70 pays, inspirée du Design Thinking, un moyen de résoudre un problème de manière démocratique et participative, adaptée aux enfants. Elle consiste à développer des compétences transversales de savoir-être et de savoir-faire. Elle est appliquée à travers la résolution d'une problématique locale et la réalisation intégrale d'un projet citoyen par des enfants, d'après les explications de Julian Beck, le directeur général de l'association. « L'idée est de faire découvrir aux enfants cette pédagogie pour que tous les enfants malgaches prennent conscience de leur capacité à changer les choses et à devenir acteurs de changement », souligne-t-il.

L'association a, en tout cas, noté un esprit d'initiative appuyé et une maturité beaucoup plus prononcés chez les enfants ayant bénéficié de la méthode DFC, peu importe leur âge.

%

À part la valorisation de tous les enfants ayant participé au challenge cette année, l'événement national d'hier a permis la rencontre entre les enfants des 5 régions participantes (Diana, Atsinanana, Itasy, Vatovavy et Analamanga), pour un partage de culture et d'expériences. Certains projets des enfants ont été exposés dans des stands pour l'occasion.

Le projet a, par ailleurs, touché plus de 11 000 enfants depuis 2019, en marge des 500 à 600 enseignants-facilitateurs formés à la méthode DFC. L'aventure ne s'arrêtera pas là puisque l'association compte inviter plus d'enfants et plus de régions, notamment deux nouvelles régions chaque année, à adhérer à ce projet.

Par ailleurs, l'un des lauréats de cette année, dont le projet consistait à recycler des sachets en plastique en cire, a été choisi par le jury pour représenter Madagascar au DFC Global « Be The Change » qui aura lieu à l'extérieur en novembre 2024.

Les projets gagnants :

· ECO23, un projet à impact écologique

· Tana-maron'ny ankizy, un projet collaboratif pour la remise en état de l'établissement scolaire

· Reconstruction de la clôture d'une école

· Conception de points d'eau pour l'école

· Saina santatra, une collecte de fonds organisée par les enfants pour le support d'un drapeau de l'école

· Fabrication de portes de toilettes

· Création de vidéo sur les dangers de l'héroïne

· Transformation de sachets plastiques en cire

· Prix coup de coeur : construction de chaises dans le jardin de l'hôpital

· Prix Initiative appréciée Fabrication de douche en feuilles

· Prix encouragement : Jardin scolaire.