Madagascar: Padel / MPPTour - 16 équipes pour un titre

Ce week-end à Soavina Atmosphère, les amateurs de padel se sont réunis pour le 7e tournoi MPPTour, baptisé « MPPTour 100 » by Manjarano Lodge and Spa, l'entreprise qui sponsorise l'événement. Ce tournoi a pour objectif de promouvoir et de vulgariser ce sport de raquette passionnant. Le tournoi a réuni 16 équipes de doubles mixtes, réparties en quatre groupes de quatre équipes chacun.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe se sont qualifiées pour les quarts de finale, où la compétition a atteint son apogée. Le directeur technique de l'événement, Eugenio, a exprimé sa satisfaction quant à l'enthousiasme des participants. « Les participants ont montré une grande motivation. Nous avons limité le nombre d'équipes à 16, et actuellement, 10 équipes sont en liste d'attente.

À chaque édition, l'intérêt pour le tournoi ne cesse de croître. Cependant, nous devons maintenir cette limitation en raison des contraintes de temps les samedis et dimanches », a-t-il déclaré. L'événement « MPPTour 100 » est un exemple de la popularité croissante du padel à Madagascar. Les passionnés de ce sport ont l'occasion de se réunir, de montrer leurs compétences et de participer à des compétitions amicales. En plus de promouvoir la pratique du padel, ces tournois renforcent la communauté des joueurs et contribuent à faire connaître ce sport à un public plus large.

Manjarano Lodge and Spa, en tant que sponsor, joue un rôle essentiel dans la réussite de cet événement, et la poursuite de ces initiatives contribuera sans aucun doute à faire du padel une activité sportive de plus en plus prisée à Madagascar. Ce tournoi dynamique est la preuve que le sport peut rassembler des personnes de tous horizons pour partager leur passion et faire du padel un sport à part entière dans le pays.