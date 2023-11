Cote d'Ivoire: Transport, logistique et chaîne d'approvisionnement - Les atouts de la supply chain

La supply chain a pour mission de gérer de bout en bout les flux, flux de produits, flux d'informations; les infrastructures physiques et les organisations humaines, depuis les fournisseurs jusqu'au client final. C'est ce concept que The chartered institute of logistics and transport (Cilt) veut faire connaître à travers un salon. Selon Carine Touré, présidente de cette structure, la première édition du Salon de la supply chain sera la rencontre de tous les acteurs de ce levier de développement économique.

« Nous voulons promouvoir, encourager et coordonner les études et l'avancement de la science dans les domaines du transport, de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement en Côte d'Ivoire », a situé Carine Touré, le 31 octobre, lors d'une conférence à Abidjan. Organisateur du Salon, Cilt CI veut réunir en un seul lieu les acteurs privés et publics de la filière supply chain sur le plan national et international, du 23 au 25 novembre, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. « Des délégations viendront de plusieurs pays dont le Ghana, le Nigeria et le Togo. Cilt CI vise à établir le Salon de la supply chain comme la principale plateforme pour le développement et l'investissement dans le secteur du transport dans la sous-région », a-t-elle ajouté.

Commissaire générale du Salon, Abinan Sewa Deki a déclaré que ce sont plus de 2 000 participants qui sont attendus. Au cours de cette rencontre, il y aura des panels, des expositions et des sessions de formation. « Nous voulons attirer les parties prenantes pour engager des discussions, des débats et trouver des solutions aux défis du transport, de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement auxquels sont confrontés le pays et notre région », a affirmé Mme Abinan. A travers cette rencontre, Cilt veut inviter les principaux fournisseurs du secteur à présenter les dernières technologies et innovations, mais aussi créer une plateforme sur l'employabilité dans le secteur avec la participation de recruteurs expérimentés.

Le vice-président de Cilt, Jean Noël N'Gouan, a déclaré que le Salon qui se déroulera sur trois jours va permettre aux parties prenantes de créer des réseautages, visiter des stands et participer aux master class. Un dîner-gala Cily et Wilat awards mettra fin à la rencontre.