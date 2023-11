Sénégal: Procès de Falla fleur - Le délibéré fixé au 6 novembre prochain

La militante de l'ex-parti Pastef, Ndèye Fatou Fall alias Falla Fleur, sera fixée sur son sort le 6 novembre prochain. Elle était à nouveau à la barre hier, jeudi 2 novembre. Lors du procès, le Procureur a requis six mois dont trois mois de prison ferme contre la prévenue. Elle est poursuivie pour «tentative de sortie irrégulière de correspondance», à la prison pour femme de Liberté 6.

Interrogée à la barre sur ladite correspondance, Ndèye Fatou Fall a répondu : «on a failli être tuées à deux reprises, et les visites et appels nous étaient interdits. Le seul moyen que j'avais pour me libérer, c'était d'écrire, c'était ma thérapie. J'ai écrit une note pour me libérer et non une correspondance. D'ailleurs, je l'ai déchirée la nuit. Elles ont recollé ce brouillon pour dire que c'était une tentative de sortie irrégulière».

Pour rappel, Ndèye Fatou Fall avait été condamnée à trois mois de prison ferme pour «provocation à un attroupement» par la Chambre correctionnelle de Dakar et relaxée pour le délit d'appel à l'insurrection. C'est par la suite qu'une nouvelle procédure a été enclenchée contre la jeune dame. Falla Fleur est en détention depuis le 7 juin dernier, suite à ses publications sur sa page Facebook.