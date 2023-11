Afrique: Ligue des champions féminine de la CAF - JKT Queens/Mamelodi Sundowns, le face-à-face

Quelques stats sur les deux formations

Ce sera la première rencontre entre les JKT Queens et les Mamelodi Sundowns Ladies.

Il s'agit de la deuxième rencontre des Mamelodi Sundowns en phase finale face à une équipe tanzanienne :

Pour rappel, les Sud-africaines avaient battu Simba SC, en demi-finale en 2022. Sur une passe de Boitumelo Rabale, Melinda Kgadiete, avait marqué l'unique but de la partie à la 76e minute.

Ce sera la troisième fois qu'un club tanzanien rencontre une équipe issue de la zone COSAFA en phase finale de la Ligue des Champions féminine de la CAF. En 2022, Simba SC avait perdu en demi-finale contre les Sundowns. Lors de cette même édition les Tanzaniennes avaient battu les Green Buffaloes 2-0.

Pour les Sundowns, il s'agit de leur troisième confrontation avec une équipe venue d'Afrique de l'Est. En 2021, elles avaient fait face aux Vihiga Queens du Kenya lors de leur entrée dans la compétition. Melinda Kgadiete avait marqué l'unique but du match à la 4e minute de jeu.

Les Sundowns ont remporté leurs deux précédentes confrontations contre des équipes d'Afrique de l'Est sans encaisser de but.

JKT Queens (TAN)

Après les Simba Queens, les JTK sont les deuxièmes représentants de la Tanzanie en Ligue des Champions féminine de la CAF.

En 2022, les Simba Queens avaient terminé la compétition au pied du podium.

Elles ont remporté le tournoi qualificatif de la zone CECAFA où elles ont devancé l'AS Kigali du Rwanda, le New Generation FC de Zanzibar et les Vihiga Queens du Kenya.

Elles ont battu les Buja Queens du Burundi dans le dernier carré et le CBE FC d'Éthiopie aux tirs au but. Victoire synonyme de qualification pour le tableau final de la Ligue des Champions féminine de la CAF 2023.

Elles ont marqué sept buts lors des éliminatoires, avec cinq joueuses différentes ainsi qu'un but contre son camp.

Situmai Abdallah a été élue joueuse la plus utile des éliminatoires et Njiat Idrisa meilleure gardienne.

Avec un deuxième représentant à la phase finale, la Tanzanie devient le cinquième pays, avec la Guinée équatoriale, le Ghana, le Maroc et le Nigeria, à être représenté par plus d'un club en phase finale.

Lors de l'édition 2022 du tournoi, le représentant tanzanien, Simba Queens, a commencé par une défaite 1-0 contre les futures championnes d'Afrique, l' AS FAR dans le groupe A. Elles se sont ensuite reprises en battant 2-0 les Determine Girls du Liberia et les Green Buffaloes de Zambie pour se qualifier pour les matchs à élimination directe.

En 2022, Simba SC avait perdu contre les Sundowns en demi-finale et contre les Bayelsa Queens du Nigeria lors du match pour la troisième place.

Les cinq matches de Simba lors de l'édition 2022 se sont tous soldés par un vainqueur, et dans ces rencontres, seule l'équipe gagnante a marqué. Aucun match de la phase finale impliquant une équipe tanzanienne n'a vu les deux équipes marquer.

Mamelodi Sundowns (AFS)

Les Mamelodi Sundowns sont les vainqueurs de la première édition de la Ligue des Champions de la CAF 2021.

Les Sud-africaines sont les vice-championnes d'Afrique en titre.

Les Mamelodi Sundowns tenteront d'atteindre leur troisième finale consécutive.

Pour la deuxième fois de leur histoire, les Sundowns entameront leur campagne en Ligue des Champions féminine de la CAF contre une équipe d'Afrique de l'Est.

En 2021, elles avaient battu les Vihiga Queens du Kenya 1-0. I

Ce match est le 11e des Sundowns en phase finale : JKT Queens devient la 10e équipe à les affronter dans l'histoire de ce tournoi.

La seule équipe que Sundowns à affronté plus d'une fois dans le tournoi est l'AS Far : en phase de groupe en 2021 et en finale en 2022.

Pour la deuxième fois, les Mamelodi Sundowns affronteront une équipe tanzanienne. Dans l'histoire de cette compétition, les Sundowns ont déjà affronté deux clubs nigérians : les Rivers Angels en 2021 et les Bayelsa Queens en 2022. À chaque fois les Mamelodi Sundowns se sont imposés.

Les Sundowns ont toujours remporté leur premier match de la phase finale :

en 2021, elles avaient battu les Vihiga Queens du Kenya

en 2022, elles avaient remporté leur match face aux Bayelsa Queens 2-1. À cette occasion, Lelona Daweti avait inscrit un doublé.

Le bilan des Sundowns en phase de groupe est le suivant : 6 matchs disputés, 5 victoires, 1 nul et 0 défaite :.

En 2021, elles avaient battu les Vihiga Queens et Rivers Angels sur le score de 1-0 avant de faire match nul 0-0 avec l'AS FAR.

En 2022, elles avaient remporté leurs trois matches de groupe en commençant par une victoire 2-1 contre les Bayelsa Queens, puis un triomphe 5-0 face au Wadi Degla et une victoire 4-0 sur le TP Mazembe.

Lors de leur six derniers matches de la phase de groupes, les Sundowns a réalisé cinq clean sheets. Elles ont inscrit 13 buts et en n'en concédant que deux.

En 2021, les Sundowns n'avaient marqué que deux buts en phase de groupes. En 2022, elles se sont nettement améliorées, en inscrivant 11 buts et n'en concédant qu'un seul.

Les Mamelodi Sundowns ont marqué 16 buts en 10 matches lors phase finale de la compétition et n'en a encaissé que 5.

Les Mamelodi Sundowns et l'AS détiennent le record (7) des victoires en phase finale de la compétition.

En 2022 de la phase finale, 9 joueuses des Sundowns ont disputé tous les matches :

Il s'agit de Lelona Daweti, Melinda Kgadiete, Lerato Kgasago, Bambanani Mbane, Chuene Precious Morifi, Nonhlanhla Mthandi, Zanele Portia Nhlapho, Boitumelo Joyce Rabale, Thalea Smidt.

Lors de la Ligue des Champions féminine de la CAF 2022, Bambani Mbane a été la seule joueuse à avoir commencé et terminé les cinq matches des Sundowns. Lelona Daweti, Chuene Precious Morifi et Boitumelo Joyce Rabale sont les seules autres joueuses à avoir commencé leurs cinq matches lors de l'édition 2022.

En 2022, les Sundowns ont marqué 12 buts. Six joueuses ont trouvé le chemin des filets. Avec 4 buts au compteur, Lelona Daweti est la meilleure buteuse des Sundowns de la compétition.

La plus grande victoire des Sundowns lors de la phase finale a été leur triomphe 5-0 face au Wadi Degla. Une rencontre qui avait lieu lors de leur deuxième journée en 2022.

En 2022,Melinda Kgadiete était la joueuse la plus utile des Sundowns avec deux buts inscrits et trois passes décisives.

La gardienne de Sundowns, Andile Dlamini, a joué les 7 matches lors des deux éditions en 2021 et en 2022. Elle a gardé ses cages inviolées à 5 reprises. Elle n'a pas encaissé de but lors de trois matchs de la phase finale en 2021. Elle a gardé ses cages inviolées à deux reprises en quatre matches en 2022. Cependant, elle a encaissé un but lors de la victoire de Sundowns en match d'ouverture contre Bayelsa Queens et en finale face à l'AS Far en 2022.

Après 2021 et 2022. Melinda Kgadiete tentera de marquer lors de sa troisième phase finale avec les Sundowns.

Bambanani Mbane a participé aux 10 matches des Sundowns de la Ligue des Champions féminine, mais elle ne fait pas partie de l'équipe pour l'édition actuelle.

Lelona Daweti, meilleure buteuse du tournoi 2022 avec quatre buts, est blessée et manquera la phase finale.

Dix joueuses, Lerato Kgasago, Andisiwe Mgcoyi, Chuene Precious Morifi, Nonhlanhla Mthandi, Zanele Nhlapho, Melinda Kgadiete, Oratile Dikgosi Mokwena, Andile Dlamini, Boitumelo Joyce Rabale et Khunjolwa Mali, font partie de l'équipe actuelle des Sundowns, qui a remporté le tournoi en 2021.

Lerato Kgasago, Melinda Kgadiete, Chuene Precious Morifi, Andisiwe Mgcoyi, Andile Dlamini, Nonhlanhla Mthandi, Oratile Dikgosi Mokwena, Regina Keresi Mogolola, Karabo Makhurubetshi, Zanele Nhlapho et Boitumelo Rabale font partie de l'équipe actuelle des Sundowns, qui ont terminé deuxièmes en 2022.

Khunjolwa Mali faisait partie de l'équipe des Sundowns en 2021, lorsqu'elles ont remporté le titre, mais n'a participé à aucun match. Elle ne faisait pas partie de l'équipe finaliste en 2022.